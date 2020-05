Le Dolomiti sito Unesco più bello d’Italia

Le Dolomiti sono il sito patrimonio Unesco più bello d'Italia, secondo i lettori di Destinazione Avventura battendo, forse inaspettatamente, i due “mostri sacri” del turismo nostrano. Al secondo posto si piazza, infatti, il Centro Storico di Firenze, mentre Roma - La Città Storica vince la finale per il terzo posto contro I Sassi di Matera, che dimostrano comunque di essere la rivelazione italiana degli ultimi anni e quella con maggiori potenzialità di sviluppo dal punto di vista turistico.

Le Dolomiti, patrimonio mondiale dell’Umanità dal 2009, comprendono alcune località di villeggiatura molto note anche a livello internazionale e hanno fatto da sfondo ad alcuni importanti pellicole cinematografiche come “L’Ultimo Imperatore” di Bernardo Bertolucci, “The Italian Job” di Felix Gary Gray e “Cliffhanger” di Sylvester Stallone.

Il torneo a eliminazione diretta #DestinazioneItalia nasce in pieno periodo di quarantena su iniziativa del Travel Blog www.destinazioneavventura.it, da sempre attento a valorizzare il patrimonio italiano e le strutture ricettive del territorio.

Articolato nell’arco di un mese, dal 13 aprile e il 14 maggio, ha visto gli utenti di Facebook e Instagram partecipare quotidianamente alle sfide proposte dal tabellone attraverso lo strumento dei sondaggi fornito dai social network.

“In un anno che si preannuncia davvero complicato per una nazione che vive anche di turismo, si è cercato, in un modo meno didascalico e più divertente, di far scoprire un po' di più dell'immenso patrimonio artistico, culturale e naturalistico che la nostra cara Italia custodisce preziosamente con l’obiettivo di offrire agli utenti spunti e suggerimenti per pianificare le prossime vacanze” dichiarano i fondatori di Destinazione Avventura Diego Contino, a capo della comunicazione di una nuova azienda italiana che opera nel settore turismo di lusso internazionale e Samantha Centonze, ex ristoratrice e oggi Social Media Manager nel settore della ristorazione.