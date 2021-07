Le Grotte di Villanova ampliano l'orario delle visite

Il fortissimo afflusso turistico registrato dal mese di giugno, da tutta Italia e anche dall'estero, dalle Grotte di Villanova ha indotto il Gelv - Gruppo Esploratori Lavoratori Grotte di Villanova ad ampliare gli orari di apertura per il mese di agosto, durante il quale il sito sarà visitabile dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 14.30, sabato e domenica alle 10.30, alle 12, alle 14.30 e alle 16 (sempre sul percorso standard); alle 14.15, inoltre, nel weekend si potrà accedere anche al percorso special, che porta fino alla maestosa Sala Regina Margherita. E' sempre necessaria la prenotazione, via whatsapp al numero 3204554597 o tramite mail, all'indirizzo prenotazioni@grottedivillanova.it.



E proprio in considerazione del boom di accessi, per agosto è stato predisposto un fitto e variegato calendario di eventi, capaci di intercettare gli interessi di fasce di pubblico diversificate. Si inizia domenica 1 con un concerto in movimento: alle 16, parallelamente alla visita in grotta, il Coro Polifonico S. Antonio Abate di Cordenons (diretto dal maestro Monica Malachin) proporrà un'esibizione itinerante, eseguendo brani della tradizione popolare friulana, celebri canti di montagna, melodie rinascimentali e pezzi contemporanei.



Per gli amanti dell’avventura (ma sempre in sicurezza: la proposta è alla portata di tutti) e per chi vuole scoprire cosa si nasconde oltre il percorso attrezzato viene poi proposto, alle 17.30 di ogni lunedì,e di apprenderne storia e peculiarità, in compagnia delle guide di InsideFvg. La durata è di 3 ore; prenotazioni a info@insidefvg.com o al 347 8830590 (wapp)., poi, doppio evento: al, dell’Università di Bologna, si affiancherà il, tra i suoni avvolgenti, i cristalli millenari e le energie benefiche della Madre Terra. L'esperienza sarà a cura di Altronde () e Musicalchimia (). Prenotazioni a stefano@altronde.it, 3282476284 (wapp), eventi@grottedivillanova.it.