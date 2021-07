Le Grotte di Villanova riaprono alle comitive

Partenza da record per la stagione 2021 delle Grotte di Villanova, che nel solo mese di giugno hanno ricevuto la visita di oltre 1500 persone e che adesso, sull'onda degli ottimi riscontri di presenze, riaprono alle comitive (sono state ripristinate le scontistiche ad hoc, di cui si può beneficiare prenotando con almeno 10 giorni di anticipo) e propongono due imperdibili eventi.



Per domenica 11 luglio, anzitutto, è prevista un'escursione sul Sentiero Nascosto (Ta Skrita Pot, nell'antica lingua slava po-nasem), occasione unica per scoprire la parte alta della Grotta Nuova, di solito preclusa al pubblico: partenza alle ore 9, con l'accompagnamento delle guide speleologiche di InsideFvg, che condurranno i partecipanti lungo l'affascinante sentiero interno alla cavità, ripercorrendo le tappe delle prime esplorazioni. L'itinerario, adatto a partire dai 10 anni e della durata di 3 ore, prenderà il via dall’ingresso storico, in paese, e porterà fino al Ramo del Paradiso. Info e prenotazioni alla mail info@insidefvg.com o su wapp, al numero 347 8830590.



Domenica 25 luglio, invece, appuntamento (alle 17.30) per gli appassionati delle energie della Terra e delle meditazioni: EarthBeat, meditazione in movimento, con una camminata silenziosa accompagnata dalla sola luce dei caschetti, dal tamburo di Altronde e dal suono dell'acqua, condurrà nella parte naturale della Grotta Nuova, fuori dal percorso turistico. Adatta a tutti, l'escursione richiede due ore e mezza. Per info e prenotazioni, eventi@grottedivillanova.it – whatsapp 328.2476284.Gli orari di visita, fino a metà luglio, sono lunedì alle 11 e alle 14.30, sabato e domenica alle 10.30, 12, 14.30 e 16, con una partenza per la visita Special alle 14.15. Dalla metà del mese, poi, sono previste aperture anche mercoledì e venerdì. Per prenotazioni, inviare una mail a prenotazioni@grottedivillanova.it o un messaggio wapp o telegram al numero 320 4554597.