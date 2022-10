Le imprese friulane 'conquistano' Genova

Circa 150 incontri d’affari con operatori del turismo provenienti da tutto il mondo. Ed entusiasmo per il progetto Opus Loci, che unisce aziende e cultura Patrimonio Unesco per promuovere il territorio del Friuli Venezia Giulia con qualità e sostenibilità. È stata molto proficua la partecipazione della delegazione friulana (una quindicina di imprese accompagnate dai rappresentanti della Camera di Commercio Pordenone-Udine, con il presidente Giovanni Da Pozzo, il consigliere Alessandro Tollon e il project manager Opus Loci Walter Filiputti), a Genova in questi giorni per la Borsa Internazionale del turismo culturale e Mirabilia Food&Drink, doppio evento B2B, con l’aggiunta di approfondimenti, meeting e presentazioni dai territori, ideato e organizzato da Mirabilia Network.

L’Associazione Mirabilia è costituita da Unioncamere e 19 Camere di commercio italiane in rappresentanza di territori su cui insistono beni patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco: tra esse, fin dall’avvio del network, c’è anche la Camera di Commercio Pordenone-Udine.

Opus Loci ha suscitato interesse da parte delle altre Camere del network, per la sua concretezza, il suo valore e la replicabilità: il progetto targato Friuli ha infatti riunito in questa fase di avvio una ventina di aziende produttrici di eccellenze friulane di tanti settori (cibo e bevande, ma anche abbigliamento, coltellerie, servizi turistici e ricettivi…) per ciascuno dei suoi cinque siti Unesco: Aquileia, Cividale, Palmanova, Dolomiti friulane e Palù di Livenza. Con Opus Loci, per ciascun sito, sono stati realizzati speciali percorsi da fare in bici o camminando, che toccano non solo le bellezze storico-culturali tutelate come Patrimonio dell’Umanità ma anche le aziende coinvolte, per proporre al visitatore un tour completo del meglio che il nostro territorio offre. E in modo sostenibile.

Opus Loci è nato e si è sviluppato con il chiaro intento di “esportato” e ovviamente declinato e personalizzato anche in tutte le altre aree d’Italia di Mirabilia. La Camera di Pordenone-Udine si è proposta dunque come capofila nazionale, punto di riferimento per gli altri territori che vorranno “customizzarlo” e replicarlo.

A Genova erano presenti: la Rete di impresa Sauris Zahre, Gigante Adriano, Real estate 2010, Prosciutterie srl, Ma Invest, Hotel ai dogi, Azienda agricola Venchiarezza, Opificio Fred, Azienda agricola Corte Tomasin, Opificio Tds, Panificio Follador e, per Opus Loci, anche Mada temporary lab & Co. Ci saranno anche i rappresentanti di PromoTurismofvg Consorzio e Pordenone Turismo Provincia Ospitale.