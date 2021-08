Le meraviglie del cielo di agosto raddoppiano

A grande richiesta, sabato 28 agosto, alla Riserva naturale Valle Cavanata si parlerà di astronomia con gli esperti di Science Industries.

Per non deludere chi non ha potuto prenotare in tempo gli organizzatori hanno deciso di raddoppiare l'appuntamento. Il ritrovo sarà sempre alle ore 21.30, con l'attivazione anche di un secondo gruppo.

Ci sono ancora pochi posti disponibili, quindi affrettatevi a prenotare. La partecipazione è gratuita.



In compagnia dell’associazione Science Industries passeremo la serata con il naso all’insù, ad ammirare il cielo d’agosto a caccia di stelle cadenti ma anche a imparare i segreti delle costellazioni estive.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Nel rispetto delle normative relative all'emergenza COVID-19 l’evento è organizzato a numero chiuso. La partecipazione è possibile solo su prenotazione. Per aderire inviate una mail all’indirizzo info.educazionecavanata@gmail.com con il vostro nominativo e un recapito telefonico. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da parte dello staff della Riserva naturale Valle Cavanata. La partecipazione all’evento è gratuita. Per partecipare è obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza.



NOTE ORGANIZZATIVE

Data: 28 agostoOrario di inizio: 21.30Durata: 2 oreLuogo di ritrovo: verrà comunicato agli iscritti via mailDifficoltà: adatto a tuttiEquipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo, consigliamo di portare repellente per le zanzareQuota di partecipazione: gratuito grazie al contributo del Comune di Grado e della Regione Friuli Venezia GiuliaPrenotazione: obbligatoria all’indirizzo info.educazionecavanata@gmail.comNote: in caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.