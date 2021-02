Le montagne del Friuli Venezia Giulia a Linea Bianca di Rai Uno

Dal 16 al 18 febbraio le telecamere del programma Linea Bianca di Rai Uno accenderanno i riflettori sull’offerta invernale dell’area montana pordenonese del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di una puntata nella quale saranno protagonisti non solo il polo sciistico di Piancavallo, ma anche territori non ancora toccati dalla trasmissione come la Val Tramontina.



Quest’anno il conduttore Massimiliano Ossini insieme ai co-conduttori Lino Zani e Giulia Capocchi scopriranno, attraverso un viaggio ricco di tappe, i tesori dei borghi e delle tradizioni di queste valli, focalizzando sugli aspetti della rinascita delle aree e degli ambiti della montagna e sul ritrovato valore del rapporto uomo-natura. Al volo sulla Cima dei Preti nel Parco delle Dolomiti friulane seguirà l’esplorazione del polo sciistico di Piancavallo, fino a toccare la vetta del Monte Tremol.



Linea Bianca ritorna in regione per il suo immancabile e consolidato appuntamento annuale grazie alla stretta e ormai pluriennale collaborazione di PromoTurismoFVG con la produzione.