Le quattro stagioni dei Laghi di Fusine

Grazie alle riprese aeree dell’Ambassador di PromoTurismo Fvg Giulio De Bortoli possiamo conoscere, da una prospettiva diversa, i Laghi di Fusine e i diversi abiti che indossano nell’arco dei 365 giorni.

Due piccoli specchi d’acqua, incastonati nello splendido anfiteatro del gruppo del Mangart sopra Tarvisio, facilmente raggiungibili in auto o in bici con una comoda strada asfaltata. Molti li conoscono per averli visti di persona o magari nelle foto pubblicate su riviste e depliant. Ma forse non tutti hanno avuto la possibilità di apprezzarli nelle diverse stagioni oppure di vederli dall’alto…

Beh, allora eccoli qui, nel loro splendore attraverso un intero anno, con il caldo e con il gelo, con il sole e con la pioggia, immutabili eppure sempre diversi… Leggi il resto del racconto di viaggio

