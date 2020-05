Le Travel Blogger Italiane lanciano #cartolinedacasa

Per promuovere il ritorno alla normalità e rilanciare il turismo, la community Travel Blogger Italiane, con più di 400 donne blogger iscritte, invita tutti a caricare nelle Stories di Instagram un selfie con in mano una cartolina della propria città, usando l’hashtag #cartolinedacasa e il tag @travelbloggeritaliane.

L’idea è di usare la cartolina, simbolo del viaggio amato da tutti, e la popolarità di Instagram per aiutare la ripartenza del settore turistico. Tutti possono partecipare alla challenge Instagram #cartolinedacasa, on line dal 5 maggio.

Travel Blogger Italiane, sfruttando la visibilità di una community influente sui social media, si impegna a ripostare le immagini nelle Stories sul proprio profilo Instagram e creare una raccolta in evidenza.

Info sul sito: https://travelbloggeritaliane.it/cartolinedacasa/

