Legambiente Pordenone propone la 'Capramminata'

Sabato 22 ottobre il circolo Legambiente "Fabiano Grizzo" di Pordenone propone una passeggiata molto particolare tra i boschi della Val Colvera: la "capramminata". Si tratta di un'escursione adatta anche ai bambini, assieme alle caprette dell'azienda Friûl Cashmere di Frisanco, accompagnati dalla guida naturalistica e tecnico faunistico Andrea Vendramin. E' un'occasione, per i partecipanti, di conoscere meglio l'ambiente selvaggio della Val Colvera e l'attività che dal 2020 ha avviato Paola Zaccone a Frisanco, ottenendo la Bandiera verde della Carovana delle Alpi di Legambiente Nazionale.

L'avventura di Friûl Cashmere, al centro anche della trasmissione "Geo" di Rai 3 il 6 ottobre, è iniziata quasi per caso: Zaccone, tornata a Poffabro, il paese della madre, dopo diversi anni all'estero, ha preso qualche capra himalayana per simpatia, per tagliare l'erba e decespugliare. Ma dall'incontro con la veterinaria specializzata in ovini e caprini Tatiana Sbaragli è nata subito l'idea di andare oltre, creando un'azienda vera e propria. In qualche modo, le due donne hanno reinventato una tradizione. Le capre infatti sono sempre state presenti nella montagna friulana. Ce n'erano due o tre per casa, per il fabbisogno domestico di latte e carne. Con l'abbandono e lo spopolamento della montagna, quest'attività si è persa.

L'azienda Friûl Cashmere porta di nuovo le capre in Val Colvera, con l'obiettivo di produrre la preziosa fibra per il cashmere e di creare una rete diffusa di ministalle. Alcune capre vengono infatti date in affido a chi voglia avviare un proprio piccolo allevamento, con un numero variabile da due a venti capi al massimo, in cambio della fibra che viene pettinata una volta all'anno. Le prime ad aderire alla proposta sono state le sorelle del Monastero benedettino Santa Maria Annunciata di Poffabro, che hanno adottato alcune caprette impegnate nell'ecosfalcio.

A completare il progetto, si aggiungono i trekking con le capre, alla scoperta della selvaggia Val Colvera, assieme alla guida Andrea Vendramin. È proprio questa la proposta di Legambiente, aperta a soci e simpatizzanti, per il 22 ottobre, con ritrovo alle ore 9:00 a Frisanco, nel parcheggio delle scuole davanti al Municipio. La quota di iscrizione è di 10 euro (gratis per i bambini fino ai 12 anni). I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, scrivendo a: pordenone@legambientefvg.it.

Si raccomandano scarpe da trekking e abbigliamento adatto all'ambiente montano.