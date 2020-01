Lignano, al via il corso di marketing turistico

Promozione sui social, innovazioni tecnologiche in tema di ospitalità, turismo esperienziale. Alla 22esima edizione il corso che ogni anno l’associazione culturale Lignano nel Terzo Millennio propone agli operatori turistici della località, non smette di crescere, continuando ad aumentare il livello degli argomenti trattati e dei partner dell’iniziativa: quest’anno la società di consulenza e formazione Teamwork Hospitality di Rimini.

Si svolgerà nella sede di PromoTurismoFvg in via Latisana, 42 nelle giornate del 26 febbraio, del 4 e 11 marzo, il tradizionale corso intensivo (full immersion dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30, con attestato finale di partecipazione) di marketing turistico, promosso da Lignano nel Terzo Millennio, con la collaborazione dell’assessorato al turismo del Comune di Lignano Sabbiadoro, il patrocinio di PromoTurismoFvg e del club di operatori turistici SKAL 105 Friuli Venezia Giulia e il contributo della Banca Popolare di Cividale e della società Lignano Banda Larga.

"Una sfida quella del corso di marketing turistico, volta a portare i migliori consulenti a Lignano per formare e aggiornare gli imprenditori della località e i loro collaboratori" commenta Giorgio Ardito, presidente dell’associazione Lignano nel Terzo Millennio, "oltre 600 persone hanno frequentato finora il corso, realizzato grazie anche alle istituzioni e alle aziende che ci permettono di continuare con questa iniziativa, traendone insegnamenti e consigli pratici da applicare subito nella struttura turistica nella quale lavorano".

Con i docenti Sylvie Scala e Alberto Lavorgna, mercoledì 26 febbraio in occasione del primo appuntamento, agli operatori saranno presentate le opportunità legate al turismo esperienziale, nel corso di una giornata di lavori dal titolo “Distinguersi per non estinguersi”, durante la quale sarà possibile capire la situazione del mercato e i vantaggi legati alle nuove forme di turismo.

La full immersion di mercoledì 4 marzo dal titolo “Conoscere i propri clienti per vendere di più” sarà dedicata al web e ai social con Martina Manescalchi - Teamwork Hospitality: partendo da un’analisi dell’utente della rete si può arrivare a creare una strategia di marketing vincente come testimonieranno i casi illustrati durante i lavori.

Infine l’11 marzo con Antonio Miano - Teamwork Hospitality, gli operatori turistici di Lignano andranno alla scoperta delle innovazioni tecnologiche come intelligenza artificiale e iperdigitalizzazione, di come la diffusione delle stesse sta cambiando il modo di fare ospitalità e soprattutto di come poterle integrare nelle strutture ricettive esistenti.

Per maggiori informazioni www.lignanonelterzomillennio.it.