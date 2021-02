Lignano, aperte le prenotazioni online

L'inverno è ancora lungo e la morsa del Covid non si allenta ancora, ma c'è già chi pensa all'estate, guardando con speranza e trepidazione alle sospirate vacanze. Lignano Sabbiadoro ha inaugurato le prenotazioni on line per l'acquisto dell'ombrellone e del proprio posto al sole per la stagione estiva 2021. Sul sito www.lignanosabbiadoro.it è possibile scegliere la posizione preferita, consultando la mappa della spiaggia.

Le prenotazioni online sono valide per gli uffici spiaggia di Sabbiadoro gestiti da Lignano Sabbiadoro Gestioni, quindi per l'Ufficio 1, 1 BIS, 4/1TER, 5, 6 e 7 che quest'estate ospiterà il Beach Village. E poi l'Ufficio 10, 11, 17 e 18.

Per prenotare è sufficiente andare sul https://lignanosabbiadoro.it/it/prenota/ e scegliere il periodo e la posizione.