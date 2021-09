Lignano, cambio orario per il Passo Barca che punta al record di passeggeri

Da lunedì 13 settembre cambia l’orario dei viaggi dell’X River, ma non il grande successo che anche in questa stagione estiva sta riscontrando il servizio di trasporto di passeggeri e biciclette via fiume. Sono infatti circa 75 mila (dato del fine settimana) gli utenti che hanno viaggiato lungo il fiume Tagliamento, da Lignano Sabbiadoro a Bibione, nei tre mesi di attivazione del “Passobarca”, un dato che letto in prospettiva lascia già intuire come, in questa estate dei record, sarà superata la soglia degli 86 mila viaggiatori registrata nel 2019.



Da lunedì il traghetto continuerà a trasportare i turisti con orario continuato, con prima corsa da Lignano alle 9.00 e ultima corsa da Bibione alle 18.40; il 20 settembre (e fino al 3 ottobre) ci sarà un’ulteriore modifica dell’orario – che resta continuato - con prima corsa da Lignano alle 9.00 e ultima corsa da Bibione alle 18.20. Con l’accorciarsi delle giornate l’orario del Passobarca subirà ancora due variazioni, dal 4 al 30 ottobre - quando sarà attivo nei fine settimana – l’ultima corsa da Bibione sarà alle 17.30 e nelle ultime due giornate di servizio, 31 ottobre e 1 novembre sarà alle 16.20, mentre la prima corsa da Lignano continuerà a partire alle 9.00.



Con il trasporto via fiume dei turisti che transitano a piedi e in bicicletta tra Lignano Sabbiadoro e Bibione, l’offerta turistica dell’alto Adriatico si è particolarmente arricchita con un servizio dedicato ai turisti e in particolare a quanti amano scoprire l’ambiente naturale e utilizzare la mobilità lente, ingrediente fondante del cosiddetto turismo slow che piace sempre di più.Il traghetto dell’X River parte dall’attracco di Lignano Riviera, posto vicino al Ristorante Alla Vecchia Finanza e alla darsena di Marina Uno, dove si trovano la rivendita dei biglietti, un’area ristoro con distributori automatici, una colonnina per la ricarica delle bici elettriche, un punto noleggio e assistenza biciclette, tutto messo a disposizione (come la stessa area del pontile) dalla società Lignano Pineta. Il pontile sulla sponda veneta si trova circa un chilometro dopo il faro di Bibione.Il costo a persona della traversata (gestita da TPL FVG con la collaborazione delle Regioni FVG e Veneto, dei Comuni di Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento) è di 1 euro, con esenzione per i bambini fino a 10 anni d’età.