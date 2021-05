Lignano, continua il pressing per l’accesso libero a Pineta e Riviera

Continua la battaglia dell’Associazione Operatori Lignano per garantire il libero accesso alle spiagge della località, in particolare a Pineta e Riviera. “Se è vero che le spiagge libere a Pineta non sono, purtroppo, mai esistite, da sempre veniva di fatto utilizzato il bagnasciuga, come peraltro nelle zone di Sabbiadoro e Riviera. Non potrebbe essere altrimenti: se la sosta in spiaggia fosse permessa solo a coloro che pagano il servizio spiaggia, la nostra località non sarebbe in grado di assorbire tutte le presenze che abbiamo e non garantirebbe la fruibilità di un servizio che deve essere per tutti”, spiegano.

“La pandemia ha messo in rilievo tutte le problematiche di concessioni monopolistiche che, in un mercato di libera concorrenza, appaiono quanto mai inaccettabili. Il tema finora sembra essere preso come una ‘battaglia’ personale e ci dispiace che non venga focalizzato un problema così importante per la località. Abbiamo lavorato per sensibilizzare l’Amministrazione comunale e regionale sul fatto che, alla scadenza delle concessioni e nel rispetto delle regole europee, si proceda a uno spacchettamento delle concessioni permettendo, quindi, una sana concorrenza e la possibilità di far scegliere ai turisti servizi differenziati e di qualità”.

“La consapevolezza di quanto emerso appare evidente e, se al momento non sembra identificabile alcuna soluzione visto che le scadenze delle concessioni sono fissate al 2028, siamo certi che è maturata la volontà di percorrere questa strada e che i segnali ricevuti danno rassicurazioni in tal senso”, prosegue la nota dell’associazione.

“Avevamo chiesto uno sforzo per questa emergenza pandemica da parte dei concessionari di Pineta e Riviera per garantire aree di spiaggia libera mediante registrazione come succede a Sabbiadoro, ma non abbiamo avuto alcun tipo di riscontro. La nostra Associazione, pur essendo registrata e contando un’ottantina di operatori, viene disconosciuta dai concessionari e appare come uno scomodo interlocutore da evitare”.

“I nostri obbiettivi restano più che mai chiari: sollecitare un piano di rilancio delle zone di Pineta e Riviera con investimenti ormai fermi da anni, ottenere un incisivo piano promozionale a lungo termine per tutta la località, calendarizzare iniziative nelle basse stagioni che permettano un tanto auspicato allungamento delle aperture delle attività commerciali”, conclude la nota.