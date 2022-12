Lignano, ecco Natale d'A…mare 2022

"L'offerta turistica di Lignano non conosce soste. Anche quest'anno, accanto allo spettacolo del mare d'inverno, ci sarà un ricco calendario di eventi e attrazioni improntate alla tradizione del Friuli Venezia Giulia, con la città vestita a festa per accogliere al meglio visitatori italiani e stranieri anche nella stagione invernale".

L'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha presentato oggi, nella sede della Regione a Udine, Natale d'A…mare 2022, il cartellone delle festività natalizie a Lignano Sabbiadoro, assieme al sindaco della città balneare Laura Giorgi, il presidnete di Li.Sa.Gest. Emanuele Rodeano, i consiglieri comunali delegati Donatella Pasquin e Massimo Brini e il presidente dell'associazione "Dome aghe e savalon d'aur" Mario Montrone.

"L'attrazione più attesa e riconoscibile è senza dubbio il presepe di sabbia: capolavoro dell'arte, ma anche simbolo delle nostre tradizioni e del legame con il territorio. Quest'anno ancora di più, grazie al richiamo del cristianesimo aquileiese e alla collaborazione con la Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, oltre che con il Comune di Spilimbergo e la Fondazione della Basilica di Aquileia" ha detto Bini.

Il grande Presepe di sabbia, giunto alla diciannovesima edizione, è ancora una volta il protagonista delle festività, capace di attrarre migliaia di persone anche da fuori regione. Fulcro della manifestazione è proprio la Natività con le sue artistiche forme sabbiose, quest'anno collocato all'Ufficio Spiaggia 6. L'inaugurazione si terrà giovedì 8 dicembre e sarà visitabile fino al 5 febbraio. Il tema di quest'anno è "Tessere d'infinito: storie e leggende del primo Cristianesimo aquileiese", opera nata dalla collaborazione, come detto, con la Fondazione della Basilica di Aquileia, la Scuola Mosaicisti e il Comune di Spilimbergo. L'intero programma di eventi è frutto della sinergia tra Amministrazione comunale e Lignano Sabbiadoro Gestioni in collaborazione con le associazioni del territorio.

"Al comune di Lignano e a tutti questi partner, così come alla Li.Sa.Gest e all'associazione "Dome aghe e savalon d'aur", rivolgo un sentito ringraziamento: non era scontato, dopo l'ennesimo periodo di difficoltà che stiamo affrontando, riuscire a realizzare un'offerta così variegata e di qualità, facendo al tempo stesso rete con il territorio. La Regione ha dimostrato di credere fermamente in Lignano e nella destagionalizzazione del turismo: lo testimoniano gli investimenti già avviati per la riqualificazione di Terrazza a Mare e dell'Arena Alpe Adria. Per questo motivo, dopo una stagione estiva che ha fatto registrare numeri ampiamente positivi, sono certo che Lignano saprà confermarsi regina dell'Adriatico anche a Natale" ha evidenziato ancora l'assessore.

Molte altre sono le attrazioni che completano il mosaico dell'offerta natalizia lignanese. A cominciare dal maestoso albero di Natale alle numerose attrazioni rivolte ai bambini, dal villaggio di Babbo Natale alla grande pista di pattinaggio su ghiaccio al Parco San Giovanni Bosco e, novità di questa edizione, la giostra del Magic Christmas Tree, dedicata alle famiglie.

Tra gli appuntamenti culturali spicca la mostra "Mosaico da indossare" in Terrazza a Mare, che vede la collaborazione della Scuola Mosaicisti e del Comune di Spilimbergo. Il Villaggio del Gusto si snoderà su Lungomare Trieste, diventando quest'anno più ampio con 28 stand che propongono prodotti enogastronomici.

Infine, novità di questa edizione, il servizio speciale di trasporto affidato al trenino turistico Lignano Express, completamente gratuito, per tutta la durata della manifestazione.