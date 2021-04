Lignano estende l’occupazione di suolo pubblico

È stata firmata dal Sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, l’ordinanza di deroga al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Tramite questo provvedimento sarà possibile concedere l’estensione della superficie di occupazione da parte dei titolari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in esenzione al pagamento del canone, mediante tavoli, panche, sedie, banchi e attrezzature per la somministrazione, oggetti ornamentali e similari facilmente rimovibili, trespoli per menù, tariffe, locandine e strutture ed arredi riconducibili alle tipologie di cui al regolamento comunale Dehors, tende per esterni e sun room.

Sarà possibile chiedere questo beneficio previa presentazione di domanda entro il 15 maggio 2021 redatta sull’apposita modulistica.

L’ampliamento non dovrà danneggiare le attività adiacenti e dovrà assicurare una fascia di rispetto verso le altre attività e, inoltre, dovranno essere garantite la circolazione pedonale e la fruibilità di eventuali panchine e accessi laterali per non ostacolare la viabilità.

“Abbiamo valutato la necessità di intervenire con tutta una serie di ulteriori provvedimenti diretti a sostenere la ripresa economica del nostro territorio”, ha commentato il Sindaco Fanotto. “Questa ordinanza in particolare consentirà ai titolari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di raddoppiare l’occupazione di spazio di suolo pubblico senza alcun ulteriore costo aggiuntivo, garantendo così la sicurezza delle persone e dei clienti. È stato infatti provato che il virus si trasmette difficilmente negli ambienti esterni. Lo stesso Governo ha manifestato la volontà di voler stimolare, ancora per questa fase, che gli esercizi commerciali svolgano le proprie attività all’aria aperta. Considerato che il distanziamento sociale imposto dall’emergenza epidemiologica comporta un’importante riduzione dei posti a sedere, tramite questo provvedimento vogliamo sopperire ad un tanto, aiutando i pubblici esercizi della nostra Località, analogamente a quanto si è fatto lo scorso anno. Sono altresì allo studio tutta una serie di misure di sostegno alle principali attività economiche del nostro Territorio, in attesa delle decisioni del Governo”.