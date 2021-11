Lignano, Natale in riva al mare

Un Natale di rinascita, di ripartenza e di buon auspicio per i tempi che verranno. A un anno dai divieti legati all’emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro è già operativa per riportare alla luce “Natale d’A…Mare 2021”, la storica rassegna di eventi e spettacoli per vivere le festività in una cornice suggestiva quale è il mare d’inverno.

Una Lignano che vive anche durante il mese di dicembre è l’impegno che il Comune, insieme alla Biblioteca, agli operatori economici, a Lignano Sabbiadoro Gestioni e alle associazioni del territorio, dedica ai residenti e a tutti gli ospiti a partire dal 4 dicembre prossimo, data ufficiale di inizio dell’articolata rassegna.

I nuovi addobbi. Le operazioni di allestimento degli addobbi sono già cominciate, basta aggirarsi per le vie cittadine o sul lungomare per incontrare le prime marmotte e renne giganti, figure luminose che saranno accompagnate a breve da alberi natalizi, cascate iridescenti, decorazioni e fasci led che accenderanno le chiome dei pini caratteristici della località. Il progetto artistico, sviluppato dall’azienda milanese Garavaglia, prevede la valorizzazione di piazze, rotonde e fontane lignanesi, ha individuato una ventina di aree strategiche sul litorale e porterà aria di festa anche nelle casette del villaggio di Natale – una quarantina circa - sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, oltre che nell’area giochi che il Comune ha previsto nel parco San Giovanni Bosco.

Grande l’organizzazione e il lavoro che si sta portando avanti tra Comune e territorio anche per tutto il calendario di eventi che proseguiranno fino all’Epifania: il presepe di sabbia tornerà protagonista con un tema concettuale che a breve sarà svelato, il Capodanno in piazza, la foghera e le tante attività ludiche e ricreative che coinvolgeranno i bambini.

"Natale è la festa della famiglia e sulla nostra spiaggia ha un sapore speciale – dichiara il Sindaco Luca Fanotto – anche quest’anno ci siamo impegnati per dare a tutti la possibilità di ritrovare serenità e divertimento nella nostra località. Ringrazio in particolare il consigliere delegato Mattia Poletto che in questi giorni sta seguendo con capacità e dedizione tutti gli allestimenti e coordinando le varie squadre di montaggio".

E sulle modalità di fruizione, Fanotto conferma che "in questi giorni ci siamo coordinati con la Questura di Udine per dettagliare le regole di accesso, che sarà possibile con il green pass. Naturalmente l’andamento della pandemia avrà l’ultima parola, ma siamo e vogliamo rimanere fiduciosi. La stagione estiva 2021 ha messo tutti a dura prova, abbiamo riscoperto i nostri punti di forza ma anche quelli da migliorare, la festa del Natale può dare a tutti il giusto incoraggiamento, anche per questo ci siamo impegnati per presentare una località bella, luminosa e accogliente. Anche d’inverno".