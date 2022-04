Lignano Sabbiadoro si promuove a Milano e in tv

La stagione estiva è alle porte e per dare un ulteriore impulso alle prenotazioni, Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFvg hanno messo in campo una campagna di comunicazione dinamica, al via in questi giorni e attiva fino al 6 maggio, scegliendo una piazza strategica come quella milanese, che per l’alto numero di flussi di persone da cui è attraversata riesce a intercettare con grande facilità differenti target e bacini di utenza geografici. Oltre alla campagna dinamica, la destinazione ne ha lanciata anche una tv, focalizzata sul Meteo Cinema delle reti Mediaset, spazio importante che va in onda nelle differenti fasce della giornata, prime time incluso.

“La stagione è partita bene e proprio per questo abbiamo voluto lavorare ulteriormente sulla memorabilità della nostra destinazione con l’obiettivo di supportare i mesi di apertura. Abbiamo scelto un’area fortemente strategica come quella lombarda, con un focus sul capoluogo, e un mezzo capace di catturare l’attenzione di numerose persone quale la tv generalista, puntando sul Meteo Cinema, momento molto seguito. Il lancio delle campagne fa parte di un piano di comunicazione articolato che ci vedrà come di consueto creare iniziative ad hoc su diversi canali social e sul web, intensificare le attività di ufficio stampa e ospitare media selezionati”, commenta Emanuele Rodeano Presidente Lignano Sabbiadoro Gestioni.

Per l’iniziativa milanese, strategica anche la scelta dei supporti utilizzati per veicolare visual e messaggio: l’operazione interesserà, infatti, i tram storici della città che transitano nell’area del centro e della darsena, zone ad alto passaggio e di forte aggregazione, votate sia al tempo libero sia al business time.

Di grande impatto il concept: l’intera livrea dei mezzi è coperta di rosa, cornice cromatica che esalta le immagini della destinazione, i loghi a tutto campo, il claim lignanese “Tutto il mare che vuoi. Qui”, il claim di PromoTurismoFvg “Io sono Friuli Venezia Giulia” e riferimenti web.

“L’operazione di comunicazione attualmente in corso è partita in un momento di intensa preparazione dell’accoglienza 2022: le opere per strutturare al meglio il lungomare stanno ricevendo gli ultimi tocchi e siamo pressoché pronti ad accogliere gli ospiti italiani e internazionali con la passione e la vocazione all’eccellenza di sempre. Pronto anche il calendario di tutte le iniziative con una stagione di concerti straordinari come quelli di Jovanotti, Cremonini e Måneskin, solo per citarne alcuni; eventi sportivi; festival letterari di eco internazionale; escursioni dall’anima green in bici e non solo; attività per tutte le età da vivere in spiaggia e nelle differenti aree di Sabbiadoro, Pineta e Riviera”, commenta Emanuele Rodeano.