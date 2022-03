Lignano scalda i motori per le Para Swimming World Series

La tappa italiana delle Para Swimming World Series prenderà il via ufficialmente venerdì 11 marzo, ma nel Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro che ospiterà l'evento l'attività è già frenetica: oltre ai volontari del comitato organizzatore impegnati nell'allestimento delle strutture e della logistica, sono da ieri in corso le procedure di classificazione degli atleti.

Per chi non ha ancora confidenza con il mondo del nuoto paralimpico, ricordiamo che gli atleti vengono suddivisi per classi: S per lo stile libero, il dorso e la farfalla, SB per la rana, SM per i misti individuali. Le classi da S1 a S10, da SB1 a SB9 e da SM1 a SM10 sono riferite ad atleti con disabilità fisica.

Le classi da S11 a S13, da SB11 a SB13 e da SM11 a SM13 sono riferite ad atleti con disabilità visiva. Le classi S14, SB14 e SM14 sono riferite ad atleti con disabilità intellettiva relazionale.

Gli atleti con minore funzionalità vengono collocati nella classe più bassa, quelli con maggiore funzionalità nelle classi più alte. La tappa di Lignano vede iscritti poco meno di 400 atleti provenienti da 38 nazioni, con le assenze forzate dell'Ucraina, che ha rinunciato a presenziare, e di Russia e Bielorussia, fermate dagli organizzatori in conformità alle indicazioni del Comitato paralimpico internazionale (IPC). La rappresentativa più numerosa è naturalmente quella italiana, con 54 nuotatori, seguita dal Brasile con 41 e dal Messico con 18. Solo Berlino, nell'edizione 2022, ha contato un maggior numero di partecipanti.

"Non vediamo l'ora di accogliere nuovamente atleti da tutto il mondo" dichiara il presidente del comitato organizzatore, Daniele Zotti "questa piscina è speciale perché consente agli atleti di accedere alle tribune. Non siamo ancora ai numeri pre pandemia ma è comunque una grande soddisfazione. Questa è una manifestazione che sta crescendo sia come numero di atleti sia come organizzazione e staff. Ringrazio tutti gli sponsor e le aziende che ci supportano e la città di Lignano e l’aeroporto di Venezia che ci offre sempre una straordinaria accoglienza”.

I 400 atleti paralimpici sono in arrivo in questi giorni agli aeroporti di Venezia e Treviso. “Siamo lieti di accogliere i protagonisti. A loro e a tutto il personale di staff diamo il nostro speciale benvenuto e rivolgiamo un grande in bocca al lupo", commenta Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE. "In questo momento così complesso per tutti, è una gioia veder giungere nei nostri scali questi atleti provenienti da 38 nazioni, che possono raggiungere la sede delle gare grazie all’offerta di voli internazionali che caratterizza i nostri aeroporti. Si tratta di uno dei primi eventi sportivi in grande scala dopo il rallentamento determinato dalla pandemia, che ci permette di offrire agli atleti dei servizi a loro specificamente dedicati, una nuova prova generale che culminerà nelle Olimpiadi invernali 2026. Benvenuti ragazzi da parte di tutto il Gruppo Save e che vinca il migliore!”.

La competizione si svolgerà nella piscina olimpica coperta del Bella Italia EFA Village, ormai tappa fissa per le World Series, con i padroni di casa azzurri impegnati a difendere i 13 ori conquistati nell'edizione 2021, con un occhio particolare al Campione paralimpico Antonio Fantin che proprio in questa piscina ha iniziato il suo percorso di nuotatore.

Insieme a Fantin scenderanno in acqua le medaglie d'oro di Tokyo Simone Barlaam, Francesco Bocciardo, Carlotta Gilli, Stefano Raimondi, Giulia Terzi. Fra gli stranieri, osservati speciali del CT azzurro Riccardo Vernole Phelipe Rodrigues, Talisson Glock (BRA), Nelson Crispin (COL), avversari diretti il primo di Raimondi i secondi di Fantin, Mark Malyar (ISR), Liesette Bruinsma (NED).

In contemporanea alle World Series si svolgeranno inoltre i Campionati assoluti invernali FINP: un'autentica e imperdibile scorpacciata di sport di altissimo livello che fornirà ai responsabili delle diverse Squadre nazionali indicazioni utili in vista dei Campionati del mondo che si svolgeranno a Funchal (Madeira) dal 12 al 18 giugno.

I risultati saranno disponibili in tempo reale e la manifestazione sarà diffusa in diretta streaming grazie alla collaborazione del sito Natatoria.com, ma per chi ne ha la possibilità sarà certamente più coinvolgente assistere alle gare dalle tribune della piscina olimpica: duecento posti con ingresso gratuito che possono essere prenotati sul sito ufficiale www.worldseriesitalia.com/it/.

Per accedere alla piscina sarà naturalmente necessario esibire il Green pass rafforzato o certificazione equivalente e indossare mascherina FFP2 o superiore.