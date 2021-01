Lignano, si allunga la ciclabile di via Lungolaguna Trento

Nei scorsi giorni, a Lignano sono stati avviati i lavori di prolungamento della pista ciclabile di via Lungolaguna Trento. Si sta, infatti, procedendo al posizionamento dei nuovi parapetti in legno nel tratto che, partendo da via Lovato, costeggia lo splendido scorcio sulla Laguna, per arrivare fino alla zona del Pantanello.

“Questa ciclabile è molto frequentata e particolarmente amata dai nostri cittadini e dai numerosi turisti durante tutto l’arco dell’anno”, spiega il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto. “Con il completamento di questo ulteriore tratto saremo in grado di garantire non un semplice percorso, ma anche un’esperienza di particolare bellezza paesaggistica e naturalistica, in collegamento con gli altri anelli della Bicipolitana. Le piste ciclabili sono infatti diventate non solo un’esigenza sempre più sentita da parte dei nostri cittadini, ma una fondamentale richiesta della comunità dei turisti. Offrire una città collegata tramite ciclabili, atte a garantire percorsi in sicurezza che possano permettere la divulgazione della conoscenza delle bellezze ambientali del nostro territorio, è un elemento imprescindibile del nostro prodotto turistico”.

Una volta terminata la posa dei parapetti si procederà con il posizionamento dell’illuminazione a led, allo scopo di assicurare anche la percorribilità notturna anche di questo tratto.