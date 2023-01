Lignano si promuove a Milano, Verona, Vienna e Salisburgo

Dall’1 febbraio al 31 marzo per le strade di Milano e Verona arriveranno tram e bus tutti colorati di rosa a cui bisognerà dare la caccia. Lignano Sabbiadoro ha, infatti, ideato una nuova campagna di comunicazione che vede protagonisti alcuni mezzi pubblici delle due città italiane, entrambe bacini di utenza chiave per il turismo lignanese. Gli iconici tram del capoluogo lombardo e i bus della romantica città veneta saranno oggetto di una vera e propria caccia al tesoro da parte dei cittadini, che potranno partecipare a un contest fotografico per vincere gadget della località e scoprire l’offerta turistica della destinazione balneare. Un indizio importante: i mezzi di trasporto circoleranno tra le strade principali del centro delle città.

Sempre nelle stesse date, ma ampliando lo sguardo oltralpe, Lignano si rivolgerà anche ai turisti austriaci, amanti della destinazione, conquistando con i suoi tram anche le città di Vienna e Salisburgo.

“Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno abbiamo deciso di promuovere Lignano Sabbiadoro con una nuova campagna di comunicazione che prevede mezzi brandizzati, ma aggiungendo una novità: un contest fotografico”, commenta Emanuele Rodeano, presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni. “L’obiettivo dell’iniziativa è senza dubbio quello di raggiungere il maggior numero di persone e incuriosirle per venire a conoscere Lignano in vacanza. Le città che abbiamo scelto sono state selezionate strategicamente per intercettare un bacino nazionale e internazionale dall’alto numero di flussi, a una distanza da Lignano tale da renderla una meta appetibile sul corto e medio raggio. Quest’anno, abbiamo deciso di rendere la campagna ancora più dinamica grazie al contest fotografico e social, per coinvolgere le persone in modo interattivo e lasciare ancor di più il segno”.

Prender parte al contest a supporto della campagna è semplice: per cominciare è bene conoscere le date. Sarà possibile scattare e condividere i contenuti sui social dall’1 al 7 febbraio sul territorio italiano mentre dal 20 al 26 febbraio su quello austriaco. In queste date, bisognerà scattare una fotografia originale del tram o dell’autobus che abbia come sfondo un edificio, un luogo, un simbolo che identifichi la città di riferimento tra le quattro in cui sarà attivata la campagna.

Per esempio, se si è in zona Duomo o sui Navigli a Milano o nei dintorni dell’Arena o in zona piazza delle Erbe a Verona, il gioco è facile: bisognerà fare attenzione al mezzo che passa accanto per realizzare uno scatto memorabile. Grazie alla loro vivace livrea rosa che fa da cornice alle immagini di Lignano Sabbiadoro, accompagnate dai claim “Io sono emozione” o “Io sono divertimento” che rimandano a quello della regione “Io sono Friuli Venezia Giulia”, riconoscere questi tram o bus non sarà difficile.

Una volta realizzato lo scatto perfetto, gli utenti dovranno pubblicarlo sul proprio profilo Instagram o Facebook, aggiungendo la propria localizzazione e taggando gli account di Lignano Sabbiadoro (Instagram o Facebook, a seconda del social utilizzato). Per aumentare l’engagement, Lignano Sabbiadoro ha messo in palio un gadget della località per i primi 25 partecipanti di ciascuna città.

Le fotografie più belle, inoltre, saranno poi condivise anche sui profili social ufficiali di Lignano Sabbiadoro @lignanosabbiadoroofficial (Instagramm) e @lignanosabbiadorobeach (Facebook).

Foto Lignano Sabbiadoro Gestioni