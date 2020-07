Lignano sicura, nuova segnaletica anti-Covid

Proseguono le attività promosse dall’Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro legate all’emergenza da Covid-19. In questi giorni sono state posizionate nuove segnaletiche verticali che ricordano a ospiti e turisti i principali comportamenti da adottare, quali il distanziamento interpersonale e l’igienizzazione delle mani, per godere della propria vacanza in totale sicurezza.

La nuova segnaletica, costituita da 15 totem bifacciali di dimensioni di 2 x 1,65 metri, è stata posizionata in alcuni punti strategici della città e si aggiunge alle segnaletiche orizzontali installate durante le scorse settimane. “Vogliamo veicolare con sempre maggior forza come Lignano Sabbiadoro sia una località sicura sotto il profilo igienico-sanitario", ha ricordato il Sindaco Luca Fanotto.

"Stiamo continuando a condurre interventi di sanificazione delle aree giochi presenti nel comune, dei viali pedonali e delle zone di maggiore afflusso, così come prosegue l’integrazione di dispenser con gel igienizzante nelle aree pubbliche, a disposizione di tutti. Queste sono azioni necessarie, ma che devono accompagnarsi a buone norme di comportamento da parte di tutti e che questi nuovi totem ci ricordano di tenere, in quanto l’emergenza sanitaria a livello globale purtroppo non è ancora superata".

"I totem, una volta terminato il periodo di emergenza legato al Covid-19, potranno essere utilizzati per promuovere eventi e manifestazioni, nonché per veicolare informazioni di vario genere all’utenza.

Ringrazio l’Assessore Ada Iuri e il Consigliere Mattia Poletto per l’importante lavoro per questa iniziativa da loro elaborata che vuole arricchire la Città".