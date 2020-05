Lignano, spiagge e parchi chiusi fino al 17 maggio

Lignano Sabbiadoro vuole evitare ogni possibile assembramento nell'avvio della fase due. Così, il 1 maggio, il sindaco Luca Fanotto ha firmato una nuova ordinanza che vieta dal 4 maggio fino al 17 maggio la frequentazione dei parchi e dei giardini pubblici, dell'arenile e di alcune piste ciclabili.

Come specifica il primo cittadino, le misure prendono atto di quanto disposto nell'ultimo Dpcm che affida proprio ai sindaci il compito di garantire che, nelle aree aperte al pubblico, non si raggruppi un numero elevato di persone.

"Non siamo in grado di garantire il mantenimento delle distanze e, in particolare in spiaggia, sono in corso i lavori di manutenzione, con la presenza di mezzi che potrebbero rappresentare un'ulteriore pericolo. A me dispiace - conclude Fanotto - ma penso che l'interesse superiore che dovremmo avere tutti è quello della sicurezza sanitaria. Anche perché se, malauguratamente, la curva dei contagi dovesse tornare a salire, il Governo sarà costretto a restringere nuovamente l'allentamento e, quindi, anche la prossima stagione estiva potrebbe essere messa a serio rischio. Un pericolo che io non ho assolutamente voglia di correre".

Nel frattempo, buone notizie arrivano dall'Azienda sanitaria: "Tutte le persone risultate positive al tampone, sono completamente guarite", spiega Fanotto. "Anche l'ultimo ricoverato è tornato a casa e oggi sta bene. E' un grande risultato, dovuto al personale sanitario ma anche alla nostra comunità, che ha saputo rispettare fin qui tutte le misure. Molte delle quali, è bene ricordarlo, rimarrano in vigore fino al 17 maggio".

Nel dettaglio, l'ordinanza prevede la chiusura: dello Stadio Teghil, della palestra comunale e degli impianti sportivi in viale Europa; della palestra della scuola primaria Ippolito Nievo; della palestra della scuola secondaria Giosué Carducci; del Centro Giovani L.Hub Park; del Bocciodromo comunale; dell'Università della Terza Età; della Sede Alap; del Centro Civico Sandro Pertini; di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico; di tutti i giardini pubblici o aperti al pubblico; della pista ciclabile Lungolaguna Trento; di tutte le aree da gioco e di allenamento sportivo pubbliche o aperte al pubblico, recintate o libere; della spiaggia e delle relative aree da gioco.

L’accesso all’arenile sarà consentito esclusivamente alle persone autorizzate e per le attività di manutenzione, in virtù di quanto disposto dall’Ordinanza del 13 aprile del Presidente della Regione.

In base all'ordinanza, inoltre, i cittadini, inoltre, sono invitati a non sostare e affollare le aree immediatamente adiacenti gli Uffici, mantenendo precauzionalmente una distanza di almeno un metro dall’operatore e dagli altri utenti. La violazione di tali disposizioni, come da prassi, sarà punita a norma dell’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19.