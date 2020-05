Lignano, stagione al via a fine mese

Bisognerà ancora attendere per tornare in spiaggia a Lignano Sabbiadoro con i servizi a regime. La stagione turistica potrebbe prendere il via venerdì 29 maggio, sfruttando il traino del ponte del 2 giugno. Un weekend, il primo della storia, riservato esclusivamente ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. L'ufficialità sarà data solamente quando saranno emanate due ulteriori ordinanze - una emessa dalla Capitaneria di Porto, la seconda dal sindaco Luca Fanotto - necessarie per disciplinare la stagione estiva e l'apertura dei servizi al pubblico.

“Anche volendo, al momento non possiamo riaprire le spiagge. Abbiamo bisogno di tempo e di tanto lavoro”, spiega Emanuele Rodeano, presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni. "Sarà necessario ripicchettare i sostegni degli ombrelloni, alla luce delle ultime novità. In condizioni normali sono necessari 40 giorni per l'allestimento. Proveremo a fare l’impossibile, ma la priorità è rispettare le disposizioni di sicurezza e fare le cose per bene”.

"La spiaggia da oggi è liberamente fruibile, ma non è attrezzata", precisa il presidente di Lisagest. “L'ultima ordinanza del sindaco Fanotto non è stata prorogata. I cittadini della regione, dunque, possono entrare liberamente nell'arenile, praticare sport, fare il bagno o passeggiare sul bagnasciuga, ma non possono usufruire di alcun servizio, compreso quello di salvataggio”.