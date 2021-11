Linea Verde fa tappa in Friuli Venezia Giulia

Linea Verde, la popolare trasmissione di RaiUno, in questi giorni ha fatto tappa in Friuli Venezia Giulia e il conduttore Beppe Convertini, attraverso i suoi profili social, ha postato alcune anticipazioni della puntata dedicata alla nostra regione che andrà in onda domenica 28 novembre, a partire dalle 12.20.



Convertini, sorridente e divertito, ha assaggiato le golosità tipiche del territorio, dalla polenta al frico, ma anche fatto incontri speciali, come si vede nello scatto che accompagna questo articolo. Convertini ha fatto amicizia con uno splendido esemplare di falco e in visita a uno storico mulino friulano.



L'appuntamento con le bellezze e i piatti tipici della regione, è su Rai Uno, domenica 28 novembre.