Lisagest, ottimo bilancio provvisorio

Sostanziale ripresa, rispetto ai numeri ottenuti prima del Covid, dal settore turistico e ricettivo a Lignano Sabbiadoro, con un notevole anticipo delle prenotazioni: i numeri, seppur ancora provvisori, parlano di un aumento delle presenze rispetto al 2019, anno record per il settore. E' il quadro emerso al termine dell'incontro che l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo ha avuto con i vertici di Lignano Sabbiadoro Gestioni (Lisagest) alla presenza anche del sindaco della località balneare friulana.

Si è trattato di un confronto molto interessante che ha permesso di fare un punto sull'andamento della stagione, su quali siano stati i punti di forza e le criticità da risolvere, ha sintetizzato l'assessore, ricordando come la Regione abbia investito finora ingenti risorse per permettere alla località di mantenersi attrattiva.

In questi anni la località è cresciuta ma il mondo della ricettività e del turismo sta cambiando e occorre investire ancora e avere la capacità di anticipare con sguardo di medio e lungo termine, è stato osservato.

Il presidente di Lisagest ha reso noto che c'è stata ottima risposta ai grandi eventi e concerti, alle proposte alternative alla spiaggia - ad esempio le gite in sup elettrico che partono dalla darsena alla scoperta della laguna - allo spostamento della Beach arena a disposizione delle manifestazioni sportive in area Bella Italia.

Tra le criticità riferite da tutte le componenti che fanno parte del consiglio di amministrazione della Società c'è però quella del reperimento del personale, che ha rappresentato una problematica sempre presente sottotraccia negli anni passati ma che si è evidenziata con forza quest'anno.

A tal proposito l'assessore ha ricordato che la Regione è al lavoro al fine di avviare un Its dedicato al settore alberghiero e della ristorazione, un importante strumento formativo a supporto delle esigenze del turismo regionale.