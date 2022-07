Luglio da vivere con le Pro Loco Torre Natisone

Un inizio luglio ricco di appuntamenti per le aderenti al Consorzio Pro Loco Torre Natisone - Tor Nadisôn - Ter Nediža con proposte per tutti i gusti e le età: dal cinema sotto le stelle a Nimis e Remanzacco alle escursioni per conoscere meglio il territorio e gli animali che ci vivono, ma anche sport, fotografia e tradizioni come la festa di San Pietro a Valle di Soffumbergo. E poi ancora, ultimo weekend di Sagra delle Fragole e dei Lamponi di Attimis e Festa della Birra artigianale a Campeglio. Quest’estate delle ripartenza riporta la gente nelle piazze a festeggiare.

NIMIS. A Nimis ritorna il cinema sotto le stelle a ingresso gratuito con la proiezioni di nuovi successi cinematografici ma anche di alcune perle del passato. Da non perdere la serata “Trinità” con fagiolata per tutti.

La rassegna è organizzata dal Comune di Nimis, Pro Loco di Nimis. Biblioteca comunale e Oranimis. Le proiezioni si terranno in tre diversi luoghi: nella Biblioteca di Nimis, in via Matteotti, 16, nell’oratorio di Nimis in via Centa 1 (al campetto sintetico, per questo non si potranno utilizzare sedie ma ci si siederà a terra con cuscini e coperte) e al parco delle Pianelle di via Planedis. In caso di maltempo all’oratorio di Nimis. Durante le serate sarà aperto un chiosco per acquistare bevande.

Giovedì 7 luglio alle 21.30 al Parco della Pianelle è la volta di Operazione sottoveste, un film di Blake Edwards datato 1959 interpretato da Cary Grant e Tony Curtis.

Giovedì 14 luglio alle 21.30 al Parco delle Pianelle il mitico “Continuavano a chiamarlo Trinità”, film italiano del genere spaghetti-western del 1971 con la coppia Bud Spencer e Terence Hill. A seguire, una “fagiolata alla Trinità” per tutti.

Venerdì 22 luglio alle 21 ritorna sul grande schermo ritorna Avatar di James Cameron, una pietra miliare nelle relazioni tra cinema e tecnologie di animazione. Agli Oscar del 2010, il film ottenne nove nominations e trionfò nelle categorie ‘Migliore fotografia’, ‘Migliore scenografia’ e ‘Migliori effetti speciali’. Il film verrà proiettato in Oratorio.

Martedì 26 luglio alle 21 in Biblioteca è la volta di Glassboy, un film del 2020 diretto da Samuele Rossi, basato sul libro Il bambino di vetro di Fabrizio Silei. Un bel racconto di formazione per famiglie.

Venerdì 5 agosto alle 21 in Oratorio si chiude la rassegna estiva con Up, film Disney d'animazione diretto da Pete Docter e Bob Peterson, uscito nel 2009.

REMANZACCO. Ritornano le serate estive cinematografiche anche con la rassegna Cinema sotto le stelle organizzata dal Comune di Remanzacco in collaborazione con la Pro Loco Remanzacco nel parcheggio attrezzato vicolo della cooperativa.

Da non perdere giovedì 7 luglio alle 21.15 Raya e l’ultimo drago, il cartoon firmato Walt Disney Animation Studios, che ci porta nel fantastico mondo di Kumandra, dove un tempo umani e draghi vivevano in armonia.

Si prosegue giovedì 21 luglio alle 21.15 con Corro da te, una commedia garbata di Riccardo Milani sul tema delicato della disabilità, remake della pellicola cinematografica francese Tutti in piedi.

Chiude la mini rassegna estiva il film d’animazione Encanto che verrà proiettato giovedì 4 agosto alle 21.15. Encanto racconta la storia dei Madrigal, una famiglia decisamente fuori dall'ordinario. In caso di meteo avverso la proiezione si effettuerà in altra data.

ATTIMIS. Ultimo weekend per la Sagra delle Fragole e lamponi ad Attimis. La festa prosegue sabato 2 luglio alle 16.30 con AttimisGioca, apertura chioschi, pomeriggio dedicato al divertimento e al gioco per bambini, ragazzi e adulti. Prova di Scherma con l’Asu, giro con il pony, giochi popolari, laboratori creativi, Nerf prove di tiro, scuola di mountain bike e molto altro. Prove d’orchestra con Euritmia avvicinamento agli strumenti musicali. Alle 21.30 serata di musica live dagli anni ’70 ad oggi con Claudia Music Go Go Go & DJ Axe.

Domenica 3 luglio alle 8.30 apertura iscrizioni alle 11esima Camminata delle fragole e dei lamponi con partenza della camminata alle ore 9.30. Alle 12 il pranzo in sagra e alle 17 avrà inizio il Festival della Comicità regionale giunto alla sua 21esima edizione con Sdrindule (direttamente dal Friul) e con Fabrizio De Poi (direttamente da Italia’s Got Talent), cabaret a suon di battute e schitarrate. Alle 20, prosegue la festa con la serata di musica live rock dance con i Galao.

VALLE DI SOFFUMBERGO. Il Balcone sul Friuli si apre ai festeggiamenti per il patrono San Pietro domenica 3 luglio con alcuni eventi tradizionali organizzati dalla Pro Loco Valle di Soffumbergo in collaborazione con la parrocchia di Faedis e Campeglio e il sostegno di Comune di Faedis, Consorzio Pro Loco Torre Natisone, Unpli. Alle 8.30 apertura della sede e del bar della Pro Loco e ritrovo in piazza a Valle per le iscrizioni alla camminata Valle tra Monti e Borghi. Alle ore 9, partenza della camminata guidata con esperto botanico. Vi sarà un punto ristoro in mezzo al bosco. Alle 12 la Santa Messa con processione e alle 12.30 l’arrivo della camminata guidata in piazza a Valle con chiosco enogastronomico aperto.

VALLI DEL NATISONE. Tra passeggiate, escursioni e sport si potrà conoscere meglio il territorio delle Valli del Natisone con la Pro Loco Nediške Doline. Sabato 2 luglio in programma diversi appuntamenti. Con ritrovo alle 9.30 a San Pietro al Natisone "E-bike Estate in antro - Le due sponde del Natisone", organizzata da Asd Vallimpiadi e Gs Azzida. Mentre alle 8.30 nel piazzale del parcheggio della Grotta di San Giovanni d’Antro, l’iniziativa Climbing Kids “Estate in antro” con inizio attività verso le 9.30 nella falesia di Stupizza e fine attività per le 13.30. Ancora, alle ore 11 al rifugio Pelizzo, l'iniziativa "Mountain&Fitness", una lezione con il personal trainer Didonè Fabrizio e a seguire pranzo salutare. Alle 13, si terrà invece il 3° raduno storico Le valli del Natisone con ritrovo ad Azzida organizzato da Gs Azzida. La manifestazione non agonistica si snoderà attraverso le Valli del Natisone con un breve tratto in Slovenia.

Domenica 3 luglio con partenza alle 9 da San Pietro al Natisone il MiniAgribus delle Valli del Natisone organizzato da Pro Loco Nediške Doline - Valli del Natisone Aps con il supporto di PromoTurismo FVG. Sempre domenica 3 luglio alle ore 18 Conoscere per proteggere: sulle tracce della lontra nelle valli del Natisone. Ritrovo al RistoBar al Most di San Pietro al Natisone. Luca Lapini, zoologo del Museo di Storia Naturale di Udine accompagnerà i partecipanti a conoscere da vicino il fiume Natisone sulle tracce della lontra. L’evento è organizzato da Wild Valley.

Fino al 28 agosto alla galleria Beneška, in via Alpe Adria a San Pietro al Natisone, sarà possibile ammirare le opere del progetto fotografico Ramonika con fotografie di Valentina Iaccarino e Pietro Peressutti a cura di Giulia Iacolutti.

Fino al 17 luglio a Topolò sarà possibile ammirare le foto della mostra Stazione di Topolò organizzata da Associazione Topolò.

CAMPEGLIO. Una eco festa dedicata alla birra artigianale friulana in abbinamento a ottimi piatti tipici è BirriAmo 2022, la feste dalla birra di Campeglio in programma per l’8 e il 9 luglio in via San Michele 14 (scuole). Si potrà gustare la wiener schnitzel con patate fritte, gli spatzle con speck, stinco, wurstel, formaggi caprini e frico accompagnati da buona birra artigianale del territorio (Antica Contea di Gorizia, Bondai di Sutrio, Campestre di Corno di Rosazzo, Foglie d’Erba di Forni di Sopra, Garlatti e Costa di Forgaria e Villa Chazil di Lestizza) e concludere con la Sachertorte, lo strudel di mele e molto altro. Oltre al buon cibo, musica e divertimento.

REANA DEL ROJALE. Una ciclo-degustazione da non perdere è in programma domenica 10 luglio a Rizzolo di Reana del Rojale. Una pedalata aperta a tutti con degustazioni. Ritrovo e iscrizioni alle 8.30 nell’area festeggiamenti a Rizzolo. La pedalata parte alle 9.30 con un percorso misto di circa 22 km. In programma tre ristori a Casa Lucis a Ribis, al parco festeggiamenti di Zompitta e al Parco della Centa di Reana del Rojale. Alle 12.30 è previsto l’arrivo con pasta party nell’area festeggiamenti di Rizzolo.