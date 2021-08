Lumina Milia, il bosco illuminato

Lumina Milia, ad Ampezzo, è un area naturale di 5 ettari all’interno della quale convivono differenti ecosistemi. Una splendida faggeta fa da contorno all’incessante scorrere del torrente Teria che anima un mondo, ai più nascosto, composto di innumerevoli piante, animali, qualche magia e piccolo segreto.



Il progetto si propone di favorire la conoscenza degli aspetti naturalistici accennati, mediante un percorso naturalistico-didattico che si sviluppa per circa 1,5 chilometri e che individua, al suo interno, punti di osservazione privilegiati. Ci si potrà mettere alla prova con il riconoscimento delle principali specie floristiche presenti, così come rivivere le antiche leggende dei boschi carnici che vedevano protagonisti inafferrabili folletti (sbilfs) ed avvenenti ninfe delle acque (aganis).



All’imbrunire, si apre un mondo magico che combina la maestosità di madre natura, con un paesaggio di luci e suoni notturni. Un sentiero luminoso guiderà il visitatore ad un’esperienza sensoriale coinvolgente ed attualmente unica in Italia, alla scoperta del bosco di notte.



Il percorso naturalistico si snoda nel cuore di una fitta faggeta dove la Natura si erge come unica protagonista. Un esperienza che risveglia la capacità di sentire ed osservare; a tratti romantica, sempre seducente.Il bosco si rivela con tutti i suoi segreti notturni, stimolando un’esperienza cognitiva, emotiva e sensoriale, amplificata dalla notte con i suoi colori, suoni e profumi.Appena la luce lascia spazio all’oscurità, il bosco cambia. Viene meno il senso più usato: la vista. Le tenebre, avvolgono la realtà e la poca luce che rimane lascia spazio all’immaginazione. I tronchi, assumono forme grottesche. Le fronde dei rami, si trasformano in esseri misteriosi indecifrabili. Il vento, sembra sussurrare qualcosa.Affascinanti animali, appartenenti alle specie più disparate. Mammiferi, rettili, insetti e uccelli accomunati da un aspetto: un’innata attrazione per la notte. Alcuni di questi, hanno sviluppato particolari doti per la caccia in notturna, altri invece, la prediligono al giorno per non incontrare l’essere più temuto: l’Uomo.Accompagnati dal verso del gufo, dal saltellio dei ghiri e dal volo radente del pipistrello arriverete al margini del torrente Teria che, ancora oggi, molti giurano abitato dalle Aganis, le ninfe delle acque. Non pensate però che sarà facile! Gli Sbilfs, impavidi folletti dei boschi, tenteranno sicuramente di intralciare il vostro cammino.Sono numerose le varietà di piante che incontrerete durante il vostro cammino, alcune delle quali particolarmente amanti dell’oscurità come la Mirabilis jalapa, i cui fiori si schiudono solamente all’imbrunire.Il percorso, ad anello, è suddiviso in sette tratti per un totale di un chilometro e mezzo. Si giunge alla fine solo dopo aver superato 150 metri di dislivello, 140 scaloni e tre ecosistemi: il bosco, il torrente, il prato. Al fine di beneficiare a pieno della magica atmosfera, gli accessi al percorso sono contingentati. La prenotazione è necessaria.E’ inoltre possibile riservarsi l’eclusività della visita così da ottenere la massima riservatezza.