Lungo gli itinerari della Grande Guerra con il treno storico

Nuovo ed emozionante viaggio a bordo di un treno storico con l'iniziativa di Trenitalia che domenica 3 novembre organizza un viaggio a bordo di una locomotiva a vapore a carrozze Centoporte degli Anni '30, lungo gli itinerari della Grande Guerra, da Udine a Forgaria nel Friuli, PInzano al Tagliamento e Clauzetto.



Trainato da locomotiva a vapore con carrozze d’epoca, che porterà i viaggiatori da Udine a Cornino (Forgaria del Friuli), Pinzano al Tagliamento e Pradis di Clauzetto, attraverso tre itinerari, per i quali è obbligatoria l’iscrizione, che faranno conoscere ai viaggiatori alcuni dei luoghi più significativi in Friuli: Località Clapat sul Tagliamento, dove si terranno una cerimonia commemorativa e una rappresentazione a cura dei figuranti dell’Associazione I Grigio Verdi del Carso, il Museo della Grande Guerra di Ragogna, il Sacrario militare germanico, opera incompiuta dell’architetto Robert Tischler a Pinzano al Tagliamento, ma anche il Cimitero di Guerra, il Sentiero e il Memoriale della Battaglia di Pradis a Clauzetto.

Il treno storico partirà da Udine alle ore 8.30, da Gemona alle 9.37 con arrivo a Cornino alle 10.35 e Pinzano alle 10.56.



I viaggiatori saranno accompagnati durante la giornata dai volontari del Museo di Trieste Campo Marzio, da guide esperte e dai rievocatori in uniformi d’epoca, del Gruppo Amici della Fortezza di Osoppo. Potranno pranzare in 5 locali convenzionati al costo di € 20, e gli spostamenti in pullman saranno garantiti dai bus di ATAP e SAF.

Il ritorno sarà dalla Stazione di Pinzano alle ore 17.00 e da Cornino alle 17.20 (in base all’itinerario scelto); con arrivo a Gemona alle 19.00 e a Udine alle 19.50. Il programma in caso di pioggia verrà mantenuto con delle variazioni.



“Ogni anno” sottolinea l’Assessore Pier Luigi Molinaro di Forgaria “in collaborazione con i gruppi ANA di San Daniele, Forgaria e Muris vengono commemorati i tragici fatti e tutti i caduti per la Patria; il treno storico si inserisce fra le attività di divulgazione e ricordo di questa parte della nostra storia”. Le Amministrazioni comunali coinvolte sono liete di accogliere i passeggeri del treno storico che avranno l'opportunità di conoscere, oltre alle vicende storiche dei pochi giorni delle ritirata del 1917 e dell'avanzata delle truppe austro-tedesche, anche il proprio territorio. “La tratta ferroviaria di interesse storico nazionale “Pedemontana del Friuli”, anche in forza al successo dei treni storici già realizzati” afferma il Sindaco di Forgaria Marco Chiapolino” ci rende sempre più convinti di quanto potrà dare una visibilità ai territori attraversati così ricchi di cultura, tradizioni, prodotti locali, eventi e ricchezze naturalistiche da scoprire e vivere tutto il tempo dell’anno”. “Nella prospettiva della imminente apertura di tutta la linea ferroviaria” sottolinea il Sindaco di Pinzano Emanuele Fabris “ci sono molte aspettative sull’opportunità di promuovere tutto il territorio circostante, con il rafforzamento della ciclovia FVG3, che esplora la pedemontana, il nuovo collegamento ciclistico sul sedime della vecchia ferrovia Casarsa-Pinzano e il riutilizzo, con la concessione al Comune, della stazione ferroviaria locale, in cui troverà sede un info-point importante per tutto il comprensorio”.



Le prenotazioni per domenica possono essere ancora fatte: Itinerario 1 Clapat – Museo Grande Guerra – Sacrario Germanico di Pinzano IAT Forgaria 0427 809091; Itinerario 2 Pradis e Clauzetto IAT Maniago 0427 709063; Itinerario 3 Sacrario Germanico di Pinzano - Museo Grande Guerra - Clapat IAT Sacile 0434 737292.

Gli ultimi biglietti sono ancora acquistabili presso tutti i canali di vendita Trenitalia, sito www.trenitalia.com, biglietterie e agenzie di viaggio abilitate. Costo (andata e ritorno) per gli adulti € 15,00 per i bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti € 7,5. I bambini sino ai 4 anni non compiuti accompagnati da un adulto paganti, viaggiano gratis.



Programma nel dettaglio

Il viaggio prevede soste e visite guidate in alcuni dei luoghi più significativi toccati dagli eventi della Grande Guerra in Val d’Arzino. I viaggiatori, accompagnati da guide e rievocatori dell’Associazione “Amici della Fortezza di Osoppo”, potranno scegliere fra tre itinerari, per i quali è obbligatoria la prenotazione:



Itinerario 1) Discesa alla Stazione di Cornino, spostamento all’isolotto del Clapat, cerimonia di commemorazione e visita all’accampamento militare del Gruppo storico culturale "I Grigioverdi del Carso”. Pranzo. Spostamento a Ragogna, visita al Museo delle Grande Guerra. Visita al Sacrario Germanico e partenza dalla Stazione di Pinzano. Prenotazione obbligatoria: IAT Forgaria 0427 809091



Itinerario 2) Discesa alla Stazione di Pinzano, spostamento in bus a Clauzetto. Visita guidata al Cimitero di Guerra di Pradis, breve passeggiata lungo il Sentiero della Battaglia di Pradis. Pranzo. Visita guidata al Memoriale della Battaglia di Pradis a Clauzetto. Rientro alla Stazione di Pinzano. Prenotazione obbligatoria: IAT Maniago 0427 709063



Itinerario 3) Discesa alla Stazione di Pinzano. Visita al Sacrario Germanico, spostamento a Ragogna, visita al Museo della Grande Guerra. Pranzo. Spostamento a Cornino, visita all’accampamento militare del gruppo storico culturale “I Grigioverdi del Carso” all’isolotto del Clapat. Rientro alla Stazione di Cornino. Prenotazione obbligatoria: IAT Sacile 0434 737292



Le visite saranno gratuite, sono previsti spostamenti in pullman e brevi tratti a piedi.



Pranzo in tutti i locali al prezzo convenzionato di € 20,00.

Durante il viaggio in treno saranno presenti l’Associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio per approfondimenti di storia ferroviaria e Sara Paluello e Romano Vecchiet, autori del libro “Un gioiello sui binari. Storia della Ferrovia Pedemontana Sacile-Gemona tra emigrazione e promozione turistica” che ne illustreranno i contenuti.

Il programma in caso di pioggia verrà mantenuto con delle variazioni.