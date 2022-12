Magia del Natale nelle Valli del Natisone

Si conclude un anno ricco di eventi per le aderenti al Consorzio Pro Loco Torre Natisone - Tor Nadisôn - Ter Nediža: il periodo natalizio è però l'occasione per proporre ulteriori appuntamenti in cui vivere il piacere di stare insieme.

"Questo 2022 che va a presto a concludersi - ha dichiarato il presidente del Consorzio Gianfranco Specia - di fatto è stato quello della piena ripartenza per le nostre associate, che come il resto del mondo dell’associazionismo hanno vissuto varie difficoltà durante la fase acuta dell'emergenza sanitaria. Dopo un'estate ricca di soddisfazioni in termini numerici per la partecipazione alle nostre iniziative, poter vivere finalmente un Natale senza restrizioni è quanto aspettavamo come volontari per aprire i nostri paesi nel periodo più magico dell'anno".

Ecco qui alcuni dei prossimi appuntamenti in calendario.

ATTIMIS Pro Loco Alta Val Malina, insieme a Parrocchia e Comune proseguono le celebrazioni del Patrono San Andrea. Seguendo l'antico detto "a Sant'Andree il Purcìt su la bree", il 3 dicembre concerto dell'Orchestra Euritmia alle 20.30 in chiesa parrocchiale mentre il 4 dicembre nell'edificio delle scuole elementari dalle 12.30 pranzo di Sant'Andrea su prenotazione e a seguire giochi popolari.

MOIMACCO Mercatino e arrivo di Babbo Natale a Moimacco con anche la Pro Loco il 3 e 4 dicembre. La manifestazione si chiama Un fîl di cûr par Nadâl e ha come simbolo un albero realizzato tutto di tessuti. In programma anche laboratori e giochi per i più piccoli, accensione dell'albero di Natale donato dalla comunità amica di Hohenthurn, musica e altro ancora. La raccolta fondi è destinata all'area giovani del Cro di Aviano.

BUTTRIO Il 7 dicembre Pro Loco Buri pronta con il gruppo Auguri sotto l'Albero per l'evento inaugurale del programma delle feste. Alle 17 partenza del corteo da parco Roncuz verso la chiesa parrocchiale, con suonatori di cornamusa e zampogna. Accensione dell'albero ed esibizione con canti natalizi dei bimbi delle scuole elementari dell'associazione Gruppo in arte Buri. Momento conviviale finale (in caso di maltempo evento al Palafeste senza corteo).

NIMIS C'è anche la collaborazione della Pro Loco nell'iniziativa comunale Natale a Nimis 2022. Si parte l'8 dicembre con il ritrovo in piazza alle 17 e accensione luci dell'albert di Natale. Si andrà poi avanti per tutto il periodo natalizio (con anche il 23 dicembre Babbo Natale in piazza dalle 15) fino alla liberazione del Pust (che dà ufficialmente il via al Carnevale) il 5 gennaio e i Pignarui del 6 gennaio. Inoltre gita a Bussolengo (Verona) dove si trova il celebre Villaggio di Natale. Appuntamento, su prenotazione, domenica 11 dicembre.

PORZÛS Con la Pro Loco Amici di Porzûs e il Comune di Attimis torna Porzûs invita, calendario di eventi natalizi. Domenica 11 dicembre alle 14.30 messa per la festa patronale di Santa Lucia con il coro di voci femminili Prosek-Kontovel. Inaugurazione dei siti presepiali e momento conviviale con dolci e bevande calde. Sabato 24 dicembre santa messa della Natività alle 20.

SAN GIOVANNI AL NATISONE Domenica 11 dicembre anche la Pro Loco partecipa all'evento comunale Aiar di Nadâl - Aiar di Cjaminade. Appuntamento in piazza Zorutti con eventi lungo tutta la giornata tra Casa di Babbo Natale, laboratorio biscotti, pranzo paesano, spettacoli di magia, musica e altro ancora. Clou della giornata la camminata dalle 10.30 con incasso devoluto a Telethon e lo spettacolo comico dei Trigeminus alle 18 nell'auditorium.

VALLE DI SOFFUMBERGO La magia della Notte di Natale, con la luce delle stelle in cielo sopra il borgo che è conosciuto con il soprannome di Balcone del Friuli grazie alla sua vista panoramica: anche quest'anno alla vigilia del 24 dicembre la Pro Loco di Valle di Soffumbergo, la più piccola d'Italia che si trova in Comune di Faedis, invita tutti alla “Notte di Natale sul Balcone del Friuli”. Appuntamento alle 21.30 per l’apertura della sede della Pro Loco e del bar, poi alle 22 la Messa di Natale con musica. Poi, al termine della funzione, il sodalizio offrirà nell’antistante piazzetta, vin brulè e panettone, mentre si potrà ammirare il panorama dal punto paesaggistico che permette di vedere gran parte della regione.

VALLI DEL NATISONE Valli del Natisone pronte a far vivere ai visitatori un fantastico periodo natalizio: la Pro Loco Nediške Doline – Valli del Natisone ha presentato il suo programma che prevede Mercatini di Natale (3-4 dicembre), Agribus tra le aziende agricole (11 dicembre) e ricette della tradizione delle Donne della Benecija (18 dicembre) e tanti altri eventi a dicembre nelle Valli (programma completo www.nediskedoline.it).