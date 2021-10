Conoscere i luoghi e le genti della montagna in Friuli Venezia Giulia: questo il viaggio proposto venerdì 8 ottobre alle 18 dalla rassegna “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga”, curata da Margherita Reguitti, conduttrice degli incontri, e da Elda Felluga, nella suggestiva cornice dell’Abbazia di Rosazzo.

Mauro Pascolini, professore ordinario di Geografia all’Università di Udine, e Gian Franco Dreossi, funzionario del Corpo forestale regionale, parleranno di “Malghe e alpeggi della montagna friulana”, Editrice Co.EL.

Il volume, fedele al suo dna di guida escursionistica uscita per la prima volta 25 anni fa, si propone, grazie ai nuovi contenuti e approfondimenti, come strumento per appassionati e neofiti di conoscenza della dimensione culturale e paesaggistica dell’alpeggio. Unisce tradizione e contemporaneità vivificata dalla riscoperta della montagna di prossimità avvenuta soprattutto a seguito della pandemia. Una mappa sviluppata in percorsi tematici e geografici delle realtà esistenti sul territorio che, grazie all’ammodernamento delle strutture e della viabilità, offrono, accanto ai tradizionali prodotti della lavorazione del latte, anche ospitalità e ristorazione. Servizi gestiti sempre di più da giovani uomini e donne che scelgono il ritorno a un ritmo lento di vita.

Gli incontri, che si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti Covid 19, inizieranno alle 18. Obbligatori greenpass e prenotazione all’indirizzo fondazione@abbaziadirosazzo.it, fino a esaurimento dei posti disponibili.

La rassegna è realizzata grazie alla Fondazione Abbazia di Rosazzo, Livio Felluga, Vigne Museum associazione culturale e il Comune di Manzano.

Informazioni sui siti: www.abbaziadirosazzo.it e http://www.liviofelluga.it e pagine social.