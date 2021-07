Mappe Tabacco, indispensabili per escursioni in sicurezza

Escursioni in montagna in sicurezza anche grazie alle mappe aggiornate. La casa editrice Tabacco, leader nella cartografia delle Alpi Orientali, Dolomiti e del Trentino Alto Adige, ha stampato nuove edizioni delle carte topografiche 1:25000, aggiornate con la rete dei sentieri e la viabilità.



In particolare si tratta delle mappe delle Valli di Anterselva e Casies (032), dell’Alta Val Venosta (043) e del Monte Baldo Malcesine Garda (063). Le nuove edizioni delle mappe offrono una descrizione del territorio completa e precisa, integrata con tutte le modifiche intervenute sui luoghi e perciò vanno a sostituire le edizioni precedenti.



Prima di partire per un'escurione sul sito Tabacco (per esempio: https://www.tabaccoeditrice.it/cartografie/25000/058-val-sugana-tesino-lagorai-cima-dasta/) si può verificare l’anno dell’ultimo aggiornamento di ciascuna mappa, in modo da essere sicuri di portare con sé il migliore strumento cartaceo a disposizione.



Le mappe dell’edizione 2021 riportano l’anno di pubblicazione sulla controcopertina accanto al codice a barre, per una più facile individuazione e quindi una maggiore trasparenza nei confronti dell’utente. Le nuove mappe si riconoscono anche per un altro particolare. Cambia infatti il supporto cartaceo, una novità che sarà apprezzata dagli escursionisti e da tutti coloro che utilizzano le carte Tabacco.La nuova carta, che origina da una ricerca di mercato fra gli utenti, è frutto di un’accurata selezione fra le cartiere europee specializzate in base a fibra, grammatura e consistenza ed è prodotta in esclusiva per l’azienda: molto più resistente alla piegatura, mantiene le stesse caratteristiche di leggerezza e risoluzione grafica., oltre ad essere il riferimento per tutti gli amanti delle escursioni in montagna, sono stateAltre importanti novità sono le nuove mappe trek e bike “Carta sentieri e rifugi Val Gardena Alpe di Siusi - Giro del Sella” realizzata per il Consorzio turistico della Val Gardena e “Map Mountain Bike” e “Map Trekking” dell’alto Garda realizzate per il Consorzio turistico Garda Trentino. Queste ultime sono state stampate su carta antistrappo, impermeabile, ma soprattutto biodegradabile. Per produrre questo supporto non è necessario l’utilizzo di acqua o di agenti chimici né l’abbattimento di alberi. Rispetto alla carta tradizionale di cellulosa, si ha un notevole risparmio di energia (equivalente al 15%), e una riduzione del 65% di CO² rilasciata in atmosfera. Tutti questi prodotti sono distribuiti dai rispettivi Consorzi.(numero 02), di Bolzano e del Renon (034), della Valsugana con Tesino, il Lagorai e Cima d’Asta (058), dell’Alto Garda con Ledro e il Monte Baldo Nord (061) e del Montello con i Colli Asolani, Montebelluna e Valdobbiadene (070). In particolare, gli aggiornamenti sono stati basati sui dati forniti dalla Commissione Giulio Carnica Sentieri (02), dalla Provincia Autonoma di Bolzano (034), dalla SAT e dalla Provincia Autonoma di Trento (058 e 061) e dalle associazioni turistiche locali.