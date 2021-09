Marcia della Sostenibilità, in Val Saisera, sabato 11 settembre, un viaggio lento e profondo con il quale entrerete in contatto con la natura, per capire quanto sia importante vivere in maniera sostenibile per salvaguardare il nostro pianeta.

Sabato 11, l'appuntamento è alle 8.45 presso l'agriturismo Prati Oitzinger.

In allegato il programma completo