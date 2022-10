Massima adesione allo sciopero dei trasporti

“I lavoratori protestano in massa, causa la disorganizzazione del lavoro che non permette la regolare fruizione del riposo e il pieno rispetto delle norme contrattuali”, dichiarano i sindacati dei trasporti Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil e Orsa, commentando i numeri dello sciopero odierno che ha riguardato dalle 9 alle 17 il personale di biglietterie, informazioni e assistenza e staff commerciale di Trenitalia.

“Personale costretto a operare in condizioni disumane, chiusi per otto ore in una gabbia di legno di un metro per un metro, di colore rosso acceso, senza microclima ne riscaldamento. Dipendenti costretti a viaggiare in trasferta, senza alcuna possibilità di fruire di un pasto regolare e delle ore minime per riposare. I lavoratori Trenitalia passeggeri regionale Friuli Venezia Giulia hanno scioperato in massa. A tutto questo, purtroppo, si aggiunge che nessun avviso di sciopero è stato affisso agli sportelli a fronte della chiusura, facendo sì che la clientela, all’arrivo nelle stazioni, si trovasse disorientata, non sapendo come comportarsi”.

“Nel caso in cui la società continui a ignorare le difficoltà dei lavoratori e il disagio che arreca alla clientela, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil e Orsa, oltre a chiedere l’intervento della Regione, proclameranno ulteriori azioni di sciopero”, conclude la nota unitaria.