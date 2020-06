Meteo ed escursioni all'aperto, come orientarsi

Il quinto appuntamento dei “Giovedì dell’Alpina on-line” sarà dedicato alle previsioni meteo con consigli pratici per chi va a camminare in montagna. Parteciperanno Sergio Nordio, esperto dell’Osmer Arpa Fvg, e Maria Luisa Colabove, che dirige la Scuola di escursionismo della Società Alpina Friulana ed è accompagnatore nazionale di escursionismo del Cai.



Nell'incontro, Sergio Nordio illustrerà le caratteristiche meteorologiche del Friuli Venezia Giulia, spiegando qual è la differenza fra meteo e clima e come sta cambiando il clima negli ultimi anni in regione, con la tendenza per il futuro, come si fanno le previsioni, quante e dove sono le centraline di rilevazione, come si raccolgono i dati e come vengono elaborati al computer, che cosa è l’Osmer Arpa Fvg e come agisce, qual è l’affidabilità delle previsioni meteo e come leggerle, quali sono i siti utili e affidabili da consultare. Maria Luisa Colabove spiegherà in termini pratici come informarsi sul meteo prima di intraprendere un’escursione, come leggere il bollettino, come programmare un’escursione, fornendo alcuni consigli sull’attrezzatura necessaria per un’uscita in montagna.



sarà trasmesso in diretta alle 20.30 disulla pagina Facebook e sul sito dellaalla sezione Live.Con i Giovedì dell’Alpina on-line la Società Alpina Friulana si è affidata alla Rete per continuare la sua attività di informazione e formazione, in attesa della ripresa dei corsi e delle attività in ambiente, con incontri curati e proposti dai volontari, titolati e istruttori Saf, dedicati alla cultura, alla conoscenza e alla corretta frequentazione della montagna e della natura, attività che possono generare anticorpi utili a fronteggiare i complicati tempi della pandemia che stiamo vivendo.nel qualedellaillustreranno questa importante e poco conosciuta attività svolta dai volontari Saf in collaborazione con i servizi sanitari per portare a camminare in ambiente montano le persone con disabilità psichiche e motorie. Un’attività che, come vedremo, porta significativi benefici terapeutici.Ricordiamo che i precedenti incontri si possono rivedere sul sito e sulla pagina Facebook della Saf agli indirizzi www.alpinafriulana.it/live/ e www.facebook.com/alpinafriulana:” con lo scrittore”, con gli operatori naturalistico-culturali del Cai” con i tecnici del Cnsas Fvg” con gli accompagnatori di alpinismo giovanilee condel Servizio foreste e Corpo forestale della Regione.Gli incontri, organizzati dalla Commissione culturale e divulgativa della Società Alpina Friulana, che riceve il sostegno di Fondazione Friuli, sono curati da Alessandra Beltrame e Marco Cabbai alla regia.