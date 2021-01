Mira sinonimo di genuina ospitalità italiana

Identità, amore per l’ambiente, rispetto delle tradizioni del luogo e delle tipicità. Questi i valori guida del gruppo alberghiero Mira Hotels & Resorts, fondato nel 2011 dal Daniela Righi e Alessandro Vadagnini, manager esperti nel settore dell’accoglienza. Con una speciale attenzione alle bellezze dell’Italia, a oggi il gruppo conta quattro strutture in altrettante regioni del Bel Paese. In Piemonte, ai piedi del Monte Rosa, sorge il caratteristico Alagna Mountain Resort & Spa, un rifugio “wild & chic” nel tipico e prezioso villaggio di Alagna Valsesia. Panorama mozzafiato dalla piscina esterna dell’area spa e suite con elementi della tradizione Walser completano questo paradiso di sport outdoor circondato da un ambiente naturale incontaminato. Gli ulivi secolari e la natura selvaggia del Salento custodiscono l’Acaya Golf Resort & Spa, hotel con centro benessere di ben 1200 mq a poca distanza dalle più belle spiagge della Puglia. Fiore all’occhiello del resort è il campo da golf 18 buche che si estende in un percorso in grado di soddisfare anche i golfisti più esigenti. Dotato di campo 18 buche è anche il 5 stelle Borgo di Luce I Monasteri a Siracusa: nato come monastero benedettino, il resort accoglie oggi gli ospiti in una suggestiva location green alle porte della storica città dell’entroterra siciliano, a poco più di 10 km dal mare, dove dimenticare lo stress e scoprire l’autentica tradizione dell’isola. La quarta stella si aggiungerà al firmamento Mira Hotels & Resorts a giugno 2021: il Golf Hotel Riva Toscana, nuovo resort ricavato da un tipico casale di una delle più rinomate località balneari della regione, Follonica.

Come suggerisce il payoff del brand, “Live the Soul”, gli hotel che fanno parte del gruppo assicurano agli ospiti un’esperienza autentica: ritrovare la propria interiorità e scoprire l’anima del luogo è una delle priorità garantite agli ospiti dei Mira Hotels & Resorts, grazie a proposte sensoriali a contatto con la natura che permettono di immergersi totalmente nell’anima vera e profonda della destinazione. Gli hotel a 4 e 5 stelle di Mira Hotels & Resorts offrono agli ospiti molto più di una semplice vacanza: una vera e propria esperienza che coinvolge tutti i sensi. Questo è possibile grazie all’impareggiabile proposta del gruppo di hotel, che offre servizi di altissima qualità nei settori wellness con rigenerazione psicofisica e rilassamento garantiti, grande attenzione all’offerta active sci&golf, enogastronomia di alto livello grazie a una curata selezione dei prodotti rigorosamente made in Italy. Continua ricerca di proposte sempre all’avanguardia per i Mira Hotels & Resorts, il primo gruppo di hotel e resort bioattivi, in grado di stimolare il benessere della persona attraverso la valorizzazione del luogo ed esperienze uniche, come la lanternata serale per una suggestiva passeggiata sensoriale nella natura e le degustazioni di prodotti tipici che coniugano il cibo al benessere psicofisico.

Dalla spa alla tavola, il gruppo Mira Hotels & Resorts si affida infatti a partner di alta qualità che formano una vera e propria rete di eccellenze italiane, creando una sinergia con piccoli e grandi produttori locali in modo da proporre all’ospite una full immersion in tutto ciò che il territorio ha da offrire. Emsibeth e Ishi i brand di punta nel campo wellness; Pastificio Felicetti, Cantine Tommasi, Casa Francoli e Sabadì sono alcune realtà che rappresentano l’eccellenza enogastronomica caratteristica del gruppo; partner fashion lo stilista siciliano Elio Fronterré. Originali e attuali le esperienze corporate di Mira Hotels & Resorts, come l’aperitivo virtuale alle 19 ogni sera che unisce nello stesso momento gli ospiti di tutti resort da nord a sud dell’Italia, il trattamento benessere Mira offerto in tutte strutture, lo speciale box colazione con prodotti del posto a km 0, la proposta e-bike per vivere il luogo in modo sano e sostenibile. A guidare gli ospiti in questo viaggio nel cuore del territorio è il Mira Experience Advisor, la nuova figura a disposizione degli ospiti in tutte le strutture Mira, che propone esperienze guidate di gruppo ma anche tour individuali in base alle preferenze e necessità dell’ospite, organizzando nei dettagli il perfetto viaggio alla scoperta del territorio, con le sue bellezze naturali e ricchezze culturali.