Miramare, aprono anche i varchi secondari

Da domani, mercoledì 24 giugno 2020, saranno accessibili al pubblico anche i varchi di ingresso secondari del Parco di Miramare (Grignano, ICTP e via Beirut), come annunciato dalla Direzione del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare. L’ingresso principale da viale Miramare sarà accessibile dal 25 maggio, infatti, prima di aprire gli altri cancelli si è preferito aspettare qualche settimana per il monitoraggio dei flussi di visitatori.



Grazie all’applicazione che consente in tempo reale di contare le presenze all’interno del Parco, si è constatato che i flussi di visita risultano gestibili e si è valutato quindi di alzare a 1000 il numero di persone ammesse contemporaneamente.



In ottemperanza all’ordinanza regionale si ricorda che è caduto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, e questo vale anche per il Parco di Miramare, ma ne resta comunque “raccomandato” l’uso negli spazi affollati e quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Naturalmente, l’obbligo persiste nel Museo e negli altri luoghi chiusi.