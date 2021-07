Miramare, inaugurano il Bagno ducale e il Parterre inferiore

Giovedì 29 luglio alle ore 10.30 rivive l’antica bellezza di Miramare in due luoghi delicati e poetici che si inaugurano dopo i lavori di restauro e riconfigurazione botanica.



Il Bagno ducale aprirà al pubblico con visite guidate dopo il lungo e attento restauro conservativo, per la prima volta nella storia recente di Miramare. Il Parterre inferiore riapre dopo mesi di chiusura e un'accurata riqualificazione e riprogettazione.



Il primo spazio, nel cuore del Parco, è parte del giardino formale che si sviluppa in piano e poi digrada verso il mare con aiuole finite dal bosso, ricami di fontane e statue, esplosioni di colori fioriti.



Il secondo luogo, il cui nome si riferisce alla breve permanenza in castello del Duca d’Aosta (1930-1937), coniuga il semplice confort di una cabina balneare e il rispetto del paesaggio, incastonandosi perfettamente tra il verde e mare.



Le due aree (dal 29 luglio il Parterre inferiore sarà accessibile al pubblico; il Bagno ducale sarà visitabile grazie a visite guidate che verranno organizzate da settembre) presenteranno ai visitatori il progetto fedele alla configurazione di fine Ottocento, recuperato attraverso uno studio e un’attenta verifica dei documenti e delle foto d’epoca.