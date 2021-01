Mitja Kobal e il suo amore per la pietra carsica

Succede tutto troppo velocemente nella vostra vita quotidiana? Non vi addormentate la sera perché state pensando a quello che dovete fare il giorno dopo? Vi sentite circondati dal rumore e state perdendo momenti preziosi della vostra vita? Sicuramente, dopo questi tempi di Coronavirus, arriverà il momento giusto per scappare. Che cosa potrebbe esserci di più bello che dare a sé stessi e alla persona amata come regalo una fuga in un'esperienza molto speciale? Di una fuga dalla città in un villaggio che accoglie con la sua genuinità, vino e cibo stagionale e sano, per lo più coltivato ​biologicamente, e con l'ospitalità degli abitanti, cortesi con i loro ospiti e anche con i loro amici animali?

Concedetevi una fuga nei villaggi aperti abitati da persone aperte. Sebbene tutto attorno a noi sembra andare troppo veloce, la vita nella campagna slovena batte ancora con il suo ritmo. Offre al viaggiatore un completo distacco e rilassamento in un ambiente che conserva la tradizione, rispetta la natura in armonia con le stagioni e le conoscenze che si tramandano di generazione in generazione.

La cucina profuma ancora dei piatti delle vecchie nonne, le spezie arricchiscono odori e sapori dei piatti stagionali fatti in casa, i cui gli ingredienti crescono negli orti e nei frutteti domestici. E quando il clima è meno favorevole, i piatti a base di cereali e salumi di produzione casalinga trovano posto sulla tavola.

La vita nei nostri villaggi è ancora colorata dai giochi tramandati di generazione in generazione, socializzando nelle osterie locali e nei giardini, con il pane fatto in casa e un bicchiere di vino genuino. Perché, allora, non fare una vacanza con persone amichevoli che saranno felici di mostrarvi il ritmo lento del villaggio, pieno di sincera ospitalità e di risate?

Avete mai pensato a come sarebbe passeggiare in un frutteto, assaggiare l'olio d'oliva fatto in casa, il pane cotto fatto con farina macinata in un mulino casalingo? Come sarebbe assaggiare i salumi, conoscere la storia delle Alessandrine e riviverla in un modo del tutto originale, percorrendo lungo i bellissimi sentieri della Valle del Vipacco e del Carso? Come sarebbe degustare vino da un'anfora e concludere la giornata in un alloggio sostenibile nel cosiddetto glamyarding? Nel comodo letto di un Maxi, oppure sotto il cielo stellato che adorna la notte? Nel tranquillo abbraccio del villaggio, sarete cullati dolcemente in un sonno ristorante.

Oggi vi presentiamo la storia di Aljoša Kobal Skomina e Mitja Kobal, che hanno stabilito la loro abitazione in una casa isolata alla periferia di Rifembergo, sotto il castello di Rihemberk, dove si incontrano la Valle del Vipacco e l'altopiano carsico. Secondo la moglie di Aljoša, Mitja ha sviluppato un amore per la pietra mentre riparava la vecchia casa e organizzava le pertinenze. Si è infatti rimboccato le maniche e ha iniziato a rinnovare il muro carsico di pietra con la tecnica a secco.

Mitja, che è oggi un maestro nella costruzione di muri a secco con tanto di certificato, cerca con la sua missione di mantenere un legame con il passato. Dopo la seconda guerra mondiale i confini sono stati distrutti dal cemento e Mitja li sta restaurando con l'aiuto di persone orgogliose delle proprie radici e della conoscenza dei loro antenati; prepara anche laboratori per la costruzione a secco di muri carsici in pietra. Con le sue conoscenze e le sue attività ha svolto un ruolo importante nell'ottenere il marchio Unesco e includere la tecnica della costruzione a secco del muro carsico nella lista del patrimonio immateriale dell'umanità. Mitja esprime il suo amore per la pietra anche realizzando prodotti unici in pietra, perché, come dice Aljoša, “la pietra carsica ti conquista completamente una volta che la tieni in mano”.

La famiglia Kobal completa l'esperienza dei Villaggi aperti offrendo un'area picnic, che hanno posizionato ai margini di un bosco di tigli, con la vista su uno dei castelli più belli conservati nella Slovenia: il Castello di Rihemberk. Gli ospiti che possono fare loro visita anche in bicicletta - elettrica o per gli appassionati con quella tradizionale – sentiranno dalla famiglia Kobal una miscela dell’atmosfera Vipacco-Carso.

I locali che affittano sono dotati di una griglia in pietra e di un forno a mattoni, mentre i meno esperti possono anche chiedere un aiuto per l’accensione del fuoco. Cibo e bevande per un picnic all'ombra dei tigli possono essere portati dagli ospiti e la coppia Kobal può fornire carne e verdure locali di alta qualità e vino fatto in casa da un vicino. Se volete anche una buona compagnia, Aljoša e Mitja sono dei padroni di casa eccellenti. E se vi annoierete mentre sarete sdraiati sul bordo del Vipacco, da dove si apre la vista sul castello e sulla valle, Mitja preparerà anche una presentazione di mezza o di un'intera giornata della costruzione del muro a secco. Potete sempre dare un'occhiata anche al suo laboratorio, dove crea prodotti di pietra unici ed eterni, e scegliere un pezzo da regalare a voi se stessi o ai vostri cari.

Questa esperienza unica è a portata di un click sul portale, dove potete scoprire la comodità dei Maxi, l'offerta di esperienze a contatto con gli abitanti e le attrazioni turistiche dei dintorni. La scelta della località, prenotazione di una data libera e pagamento, sono seguiti dalla consegna del codice per l'utilizzo dell’alloggio prescelto.

All'arrivo nel Villaggio aperto, gli ospiti riceveranno una carta di vantaggi che possono utilizzare quando visitano attrazioni turistiche o ristoranti selezionati in tutta la Slovenia. I dilettanti e gli amanti dell'esplorazione di bellezze della campagna possono uscire dai Villaggi aperti in escursioni con le biciclette elettriche con un raggio fino a 100 km.

Questi sono i Villaggi aperti. Glampyarding: un modo completamente nuovo di trascorrere le vacanze in campagna. Un'esperienza unica di vita autentica nel villaggio, in un anfiteatro naturale che offre un fascino unico d’intreccio familiare e di tradizione durante tutto l'anno in combinazione con la comodità di un alloggio moderno e sostenibile.

Da giugno 2021