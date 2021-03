Mittelfest e Agrifood Fvg in campo per il turismo slow

Mittelfest e Agrifood Fvg insieme per una rinnovata valorizzazione del territorio che coinvolge le tradizioni enogastronomiche, il sapere dei produttori e le competenze delle imprese regionali e diventa volano per l’intero sistema turistico del Friuli Venezia Giulia.

Il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo e il presidente del Cluster Agroalimentare Fvg Claudio Filipuzzi hanno firmato una convenzione triennale di collaborazione per valorizzare la cultura enogastronomica regionale, le competenze e il sapere dei produttori locali e per promuovere quel turismo slow, fatto di esperienze nei luoghi, a cui il Friuli Venezia Giulia è votato con ottimi margini di competitività nel panorama nazionale.

"Mittelfest sta rifondando e rafforzando il proprio legame con il territorio – spiega Corciulo – e questo nuovo percorso passa anche attraverso la cultura enogastronomica e le economie locali che contribuiscono a creare l’unicità storica e culturale dei luoghi. Con la firma dell’accordo triennale, il rapporto con Agrifood Fvg diventa più solido e strutturato e ci permette di avviare progetti ambiziosi in un’ottica di valorizzazione e soprattutto di indotto turistico che ha bisogno di una programmazione a medio lungo termine”.

Si tratta di un rapporto di collaborazione iniziato nel 2020 quando, all’interno del programma di Aspettando Mittelfest, Agrifood Fvg presentò in anteprima il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” realizzato insieme alla Regione.

Il brand si prefigge di valorizzare le imprese e le produzioni del territorio e, allo stesso tempo, informare i consumatori in modo trasparente sull’origine e sulla sostenibilità dei prodotti che acquistano. Ad oggi già cento imprenditori possono fregiarsi del marchio per il loro impegno economico, sociale ed ambientale nello sviluppo sostenibile della nostra regione. I loro prodotti che rispondono ai requisiti minimi di materia prima di origine regionale che hanno ottenuto il riconoscimento di “Prodotto Io Sono Fvg” sono più di un centinaio e continuano ad aumentare.

“Attraverso il progetto Io Sono Friuli Venezia Giulia tutte le informazioni raccolte per l’assegnazione del Marchio sono rese pubbliche e fruibili al consumatore, il quale può così informarsi non solo sull’origine degli alimenti che acquista, ma anche conoscere a fondo l’attività dell’impresa produttrice, scoprendo come rispetta e contribuisce alla crescita della nostra regione – spiega Filipuzzi - In questo modo qualunque cittadino può essere parte attiva di questo percorso virtuoso, facendo delle scelte di acquisto sempre più consapevoli".

La forza e lo spirito di “Io Sono Fvg” si possono vedere nella bellissima vetrina di imprese e prodotti che potete ritrovare sfogliando la pagina www.iosonofvg.it