Mobilità, Emotionway tra i finalisti di RegioStars

Si apre oggi la Settimana Europea delle Regioni e delle Città, l’appuntamento annuale della Commissione Europea a cui parteciperanno i progetti finalisti candidati ai RegioStars 2021. A rappresentare l’Italia in questa importante competizione è il progetto per la mobilità sostenibile Emotionway promosso dal Gect Euregio Senza Confini per sviluppare l'intermodalità ciclo-treno e ciclo-bus e promuovere mezzi di trasporto sempre più green.

Emotionway ha come obiettivo la conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale attraverso la creazione della prima rete transfrontaliera di ciclovie e cammini delle Alpi Orientali (ReCAO), integrata con il trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della Carinzia e della Provincia Autonoma di Bolzano.

Il progetto si candida per la categoria "Tema dell'anno: rafforzare la mobilità verde nelle regioni - Anno europeo delle ferrovie 2021".

Il progetto Emotionway (acronimo di Eco&soft Mobility Through Innovative and Optimized network of cross-border Natural and cultural Ways) grazie alla creazione della Rete transfrontaliera di piste ciclabili delle Alpi Orientali (ReCAO), rafforza l'integrazione tra la rete dei tracciati ciclabili e dei sentieri con la rete ferroviaria e del trasporto pubblico locale. Lo sviluppo della ReCAO ha permesso di migliorare la connessione dei territori e la mobilità green tra le Regioni coinvolte attraverso la creazione di nuovi servizi intermodali e l’attivazione di servizi transfrontalieri di trasporto pubblico locale per colmare i missing links individuati. La ReCAO è un nuovo prodotto turistico transfrontaliero che incentiva la nascita e il miglioramento di servizi turistici lenti stimolando la transizione verso forme di trasporto più sostenibili.

All’interno del progetto Emotionway, è in fase di implementazione il primo travel planner transfrontaliero aggiornato in tempo reale, che permette al turista di creare il proprio bike tour personalizzato all’interno della ReCAO e di muoversi in un paesaggio senza frontiere e senza confini.

“Il valore aggiunto generato dalla cooperazione transfrontaliera consiste nella creazione di una rete che mette in connessione servizi e infrastrutture di trasporto esistenti senza la necessità di crearne di nuovi e attivando servizi intermodali per colmare i missing link”, spiega Sandra Sodini, direttrice del Gect Euregio Senza Confini. “I risultati sono stati ottenuti sfruttando in particolare le piste ciclabili sottoutilizzate della zona e i luoghi di interesse naturale e culturale poco conosciuti o promossi”.

Il progetto in concorso può essere sostenuto via web cliccando sul simbolo accanto al titolo Emotionway nella categoria "Topic of The Year: Enhancing Mobility In The Regions: European Year of Rail 2021" sul sito di RegioStars 2021. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito e sui canali social Facebook e Instagram

Inaugurati nel 2008, i RegioStars sono il premio riconosciuto ai progetti finanziati dall'Unione Europea in grado di rappresentare l’eccellenza e di ispirare approcci innovativi e inclusivi nello sviluppo regionale. La competizione è organizzata dalla DG REGIO della Commissione Europea. Con l’obiettivo di premiare l’eccellenza e di ispirare altre regioni e responsabili di progetto in tutta Europa, ogni anno vengono premiati cinque progetti in cinque diverse categorie e messo in palio un premio del pubblico, il Public Choice Award.

Le categorie concorrenti sono: Europa intelligente, Europa verde, Europa equa, Europa urbana e Tema dell'anno. I progetti finalisti sono valutati e premiati da una giuria indipendente sulla base di criteri quali il carattere innovativo, l’impatto e i risultati, la sostenibilità economica.

I vincitori delle cinque categorie RegioStars 2021 e il vincitore del premio del pubblico saranno annunciati il 2 dicembre 2021 durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà a Dubrovnik, in Croazia.