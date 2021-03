Mobilità, in Fvg la transizione digitale è realtà

La transizione digitale nel trasporto pubblico in Friuli Venezia Giulia è realtà: implementati nuovi servizi informativi del piano Tpl Fvg in tutta la regione. Da lunedì 22 marzo si accendono i display a Udine (40 paline e-ink) e a Trieste (24) dove, entro il 15 giugno, sarà portato a termine il piano d'installazione che prevede 180 dispositivi totali. A Pordenone, infine, saranno operative da fine giugno 4 nuove paline.

A bordo, i monitor informativi installati sulle flotte urbane per rappresentare percorsi e prossime fermate, ora si dotano di nuove funzionalità che permettono di visualizzare tutte le linee in transito in ciascuna fermata e fornire ai passeggeri avvisi e comunicazioni sul servizio in tempo reale. Le flotte urbane di Udine, Pordenone e Gorizia saranno on-line da lunedì, a Trieste l’attivazione dei monitor dell’intera flotta sarà completata entro il 15 aprile.

Sito internet tplfvg.it, da lunedì 22 marzo sul sito internet sarà possibile visualizzare il costo per qualsiasi soluzione di viaggio e acquistare il biglietto con carta di credito.

E sempre dal 22 marzo la nuova versione dell'App (disponibile su Play Store e App Store) dal design che rende chiara e intuitiva la navigazione, offre la possibilità di acquistare tutti i tipi di biglietto, inclusi quelli extraurbani, attraverso i principali sistemi di pagamento (carte Visa, Mastercard e American Express, Masterpass, SisalPay, SatisPay, PostePay).

Inquadrando il QR code presente nell’orario esposto in qualsiasi fermata urbana ed extraurbana, ora è possibile acquistare il titolo di viaggio elettronico (biglietto o abbonamento) dal proprio telefono mobile.

"La nostra missione principale in questo difficile periodo”, afferma Aniello Semplice, amministratore delegato del consorzio che raggruppa le quattro aziende regionali, “è garantire la migliore mobilità possibile nell'assoluto rispetto delle restrizioni in atto. In questa direzione è orientato lo sforzo quotidiano di uomini e donne delle aziende consorziate. Rimaniamo tuttavia con lo sguardo lungo e, proiettati in un tempo migliore, continuiamo a investire risorse ed energie in qualità e innovazione, per mantenere quel livello di eccellenza riconosciuto al trasporto pubblico locale nella regione Friuli Venezia Giulia".