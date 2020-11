Mobilità sostenibile, Bibione fa scuola

L’esperienza della sostenibilità a Bibione affrontato nel corso del bebinar su “Mobilità dolce, intermodalità, servizi pubblici per cittadini e turisti” che appartiene alla rassegna “I mezzogiorno di Metropoli di Paesaggio”.

Il webinar si è concentrato sull’importanza della mobilità dolce, in un contesto di servizi pubblici integrati e intermodali, sia per i cittadini sia in ottica di valorizzazione turistica dei territori. Ad affrontare i temi legati all’ambiente per favorire le buone pratiche sono intervenuti Pasqualino Codognotto, Sindaco di San Michele al Tagliamento/Bibione, Comune a forte vocazione turistica, e ideatore del G20 delle spiagge, Mirko Lalli, fondatore e CEO di Data Appeal Company & Travel Appeal, e Paolo Gandolfi, Direttore Area Sviluppo territoriale del Comune di Reggio Emilia.

L’appuntamento è stato organizzato nell’ambito di un progetto finanziato da EIT Climate Kic un programma europeo sull’economia circolare. Bibione sarà il crocevia di importanti infrastrutture come la ciclovia TriliVe, da anni sulla spiaggia del litorale Adriatico, che si trova al confine con il Fvg si sta puntando sullo slow-Tourism, sulla riscoperta dell’ambiente e sulla valorizzazione del paesaggio come infrastruttura che può essere una strategia vincente anche in ottica turistica, mettendo in connessione i territori ed esaltandone le caratteristiche e le bellezze naturalistiche ed architettoniche.

Codognotto nel suo intervento ha sottolineato: “Per noi, il tema della sicurezza in vacanza è cruciale. Uno degli elementi di primaria importanza è l’attenzione alla sostenibilità, perché la difesa della salute passa in primis da quella della natura. A Bibione per esempio il tema dell’eco-sostenibilità è sempre più centrale. Abbiamo investito risorse per restare una meta a misura di natura: il verde è, infatti, un elemento di vitale importanza per la qualità dell’aria e della vita degli abitanti e degli ospiti".

"Anche quest’anno abbiamo riproposto il divieto del fumo in spiaggia, misura adottata l’anno scorso che ci ha dato risultati positivi, sia per quanto riguarda il gradimento dei turisti che i benefici che ha avuto sulla salute e sulla qualità dell’aria ben testimoniata e valutata da esperti dell’Ircss (Istituto nazionale dei tumori) di Milano che da riviste scientifiche. E’ una risorsa vera e propria l’ambiente che abbiamo a disposizione che unito agli oltre 50 chilometri di piste ciclabili conferma la vocazione di Bibione spiaggia che va oltre l’ombrellone e lo sdraio, ma offre una serie di servizi diversi che vanno ad incrementare lo slow tourism sempre più ambito dalle famiglie. Non è un caso se a Bibione durante l’estate circolano circa 15mila biciclette al giorno”.