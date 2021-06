Momenti detox, outdoor e centri vacanze con Sportland

Ancora posti liberi per i centri vacanza Sportland. Ai genitori che non avessero ancora deciso di iscrivere il proprio figlio a un centro vacanza o chi volesse far vivere al proprio bimbo un’esperienza diversa in mezzo alla natura con sport all’aria aperta, la soluzione è tra la zona montana e collinare del Friuli Venezia Giulia.

Sport nautici sul lago dei tre Comuni, arrampicata, nuoto, pesca nei laghi e nei torrenti, orienteering sull’altopiano di Monte Prat e a Piano d'Arta, per poi salire sulle due ruote e, a colpi di pedale, scoprire il territorio del Friuli Venezia Giulia. Il divertimento è assicurato grazie ai centri vacanze Sportland, che a partire dal 27 giugno accoglieranno bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni nella zona della Carnia e del Gemonese.

Perfetto per riconnettersi con lo spirito, rigenerare mente e corpo, immergersi e godere del silenzio e dei suoni della natura è invece il pacchetto “sostenibilità”, che sarà disponibile ancora per tutto il mese di luglio, offrendo un’esperienza immersa nel verde di Mont di Prat e dedicata agli appassionati dell’outdoor, tra attività di trekking, e-bike, yoga all’aria aperta e forest bathing.

Accanto alla proposta pensata per i più piccoli anche gli adulti potranno ritrovare pace in mezzo alla natura con i 13 pacchetti vacanze pensati per l’estate 2021, una risposta alle esigenze del turista post-covid che vuole sempre più viaggiare in sicurezza stando a contatto con la natura e l’aria aperta. Senza dimenticare l’enogastronomia: all’interno della proposta di Sportland ci sono anche tre appuntamenti con “Music & Taste of Sportland” a Nimis, un’occasione per “degustare” i sapori del territorio in compagnia di buona musica.

CENTRI VACANZE. Quattro centri vacanza della durata di una settimana per vivere la natura e praticare diversi sport in compagnia di un team di animatori professionisti. L’obiettivo? Stare all’aria aperta facendo attività fisica, divertirsi e conoscere l’intero territorio Sportland, con le attività itineranti in tutti i 15 comuni che aderiscono al progetto. I centri vacanze (27 giugno-3 luglio a Tarcento; 18-24 luglio Forgaria; 8-14 agosto Gemona e 29 agosto -4 settembre Arta Terme) accoglieranno bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni per sei notti e sette giorni (da domenica a sabato, con sistemazione in hotel e case per ferie) con numerose attività organizzate che spaziano dalla mountain bike, e ancora l’arrampicata sportiva nella palestra di Gemona, il nuoto nelle piscina di Arta Terme e il minigolf, la pesca sportiva nei laghetti di Venzone, il cicloturismo e le passeggiate sparse su tutte le aree della regione che abbraccia Sportland.

Inoltre, ai genitori che accompagnano i figli viene proposto un weekend con pernottamento e prima colazione in bed and breakfast, hotel o alberghi diffusi del territorio.

I PACCHETTI SPORTLAND. Chi preferisce rilassarsi e riconnettersi con il proprio corpo circondato dal silenzio della natura, vivendo al massimo le bellezze del Friuli Venezia Giulia, potrà optare per il pacchetto "detox e sostenibile" in collaborazione con Friland, che suggerisce soggiorni in casette sostenibili, ecologiche e autosufficienti immerse nel verde di Mont di Prat. Un ottimo punto di partenza per camminate, escursioni di trekking, in bici elettrica, yoga all'aria aperta, rituali tibetani e "bagni in foresta" per riossigenare il fisico, ritrovando poi le energie con piatti e prodotti salutari, da scoprire attraverso corsi di raccolta di erbe e di cucina.

Se il desiderio è quello di immergersi nella natura senza rinunciare allo sport e alle attività più dinamiche e adrenaliniche da svolgere all’aria aperta, i 13 pacchetti Sportland sono allora la risposta giusta. Bike sfidante, per veri sportivi, canoa sul lago dei tre comuni per chi vuole godere dei silenzi del luogo, il trekking e il parapendio, senza dimenticare le alternative pensate per le famiglie, con proposte all’aria aperta adatte a tutti.

SPORTLAND&TASTE. Attività fisica, natura, relax e non poteva mancare l’enogastronomia ad arricchire l’offerta. Sono tre gli appuntamenti e si tratta dei concerti “Music & Taste of Sportland” a Nimis, che andranno in scena il 18 luglio alle 21 con “The NuVoices Project @ Ponte degli Angeli”, il 1° agosto alle 6 ci sarà il concerto di “Alba tra i vigneti - Federico Poggipollini” nella cornice magica della vallata del Cornappo, per chiudere il 7 agosto alle 21 con “Dante Pop Groove On Tour” al castello di Cergneu. In tutti gli appuntamenti sarà consegnato il cestino da picnic con una degustazione di cibi e bevande a marchio “IO sono FVG” o di alcuni aderenti alla Strada del Vino e Sapori del FVG. Maggiori informazioni e aggiornamenti su www.sportland.fvg.it.

SPORTLAND. Nato nel 2011 per la promozione dell'area pedemontana e dell'Alto Friuli, il progetto Sportland intende sfruttare il binomio sport e turismo attraverso eventi di richiamo internazionale. L'iniziativa unisce 15 Comuni (Arta Terme, Artegna, Buja, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Nimis, Osoppo, Tarcento, Tolmezzo, Trasaghis, Venzone, Verzegnis e Villa Santina) e mette in rete le diverse discipline sportive con l'offerta culturale, naturalistica ed enogastronomica. La promozione è affidata alla sinergia con PromoTurismoFVG con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio attraverso la sostenibilità, uno dei principali asset che guida le strategie dell’ente.