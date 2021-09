Monfalcone alla Barcolana 2021

Monfalcone si sta consolidando sempre di più come polo della nautica a livello internazionale. "Sono stati fatti grandi investimenti su tutto il territorio, partendo dalla Montecarlo Yacht fino ad arrivare all’insediamento della Red Bull a Marina Hannibal", commenta il sindaco Anna Maria Cisint. "Interventi che pongono la Città isontina in una posizione di leadership nella nautica e in tutti gli sport di mare. Venerdì 8 ottobre, infatti, sarà inaugurato nel villaggio Barcolana lo stand del Comune di Monfalcone. Lo stand sarà dedicato al progetto di cui Monfalcone fa parte, ma comprenderà anche alcuni modelli delle navi bianche costruite in Città".

“Questi investimenti danno un grande valore alla Città, sia dal punto di vista di riconoscimento, in quanto Monfalcone è tra i centri più importanti in Europa per la vela e gli sport del vento, come il kitesurf e il windsurf, ma soprattutto danno un grande valore al mercato del lavoro. Monfalcone conta più di 1500 addetti che lavorano nel mondo della nautica, più di 5000 posti barca e una scuola di maestri d’ascia che fa invidia a tanti” ha ribadito Cisint.

"La presenza del Comune di Monfalcone alla Barcolana diventa sempre di più una vetrina per far conoscere le incredibili opportunità che questa Città ha da offrire. Un bacino di eccellenze nel settore della nautica che purtroppo non hanno ancora avuto la visibilità che si meritano".

Tra le diverse iniziative a cui Monfalcone partecipa, il 7 e l’8 ottobre si terrà il partner meeting di FramesPort, un progetto europeo per lo sviluppo dei porti dell’Adriatico, durante il quale ospiteremo i rappresentanti delle Regioni e dei centri velici dell’Adriatico che partecipano al progetto per far conoscere la nostra realtà. In queste due giornate verranno presentate due azioni pilota: la creazione del centro per le barche a vela classiche e la creazione di un sistema di promozione innovativa con l’impiego della realtà aumentata per valorizzare il sistema delle Marine.

In concomitanza con la Barcolana 2021 il Comune di Monfalcone riproporrà due eventi molto rinomati, il “Trofeo Città di Monfalcone” che sarà consegnato a chi dei centri nautici monfalconesi si qualificherà meglio durante la regata e l’incontro internazionale di kite surf e a Marina Julia, che ormai è polo regionale e nazionale per gli sport del vento.