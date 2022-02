Monfalcone fa squadra con i Centri velici

Il Comune di Monfalcone ha sottoscritto oggi, giovedì 24 febbraio, il Protocollo d’intenti tra Comune e Centri velici (Marina Hannibal; Ocean Marine, Marina Lepanto). L'Amministrazione ha siglato anche l’accordo di collaborazione tra il Comune e il Consorzio Culturale del Monfalconese.



Il Protocollo con le Marine è stato firmato nell’ambito dell’attivazione di un innovativo sistema di gestione dell’offerta turistica del territorio. Si tratta della seconda azione pilota del progetto Framesport per il posizionamento di alcuni totem touch screen all’interno dei Centri che colleghino il turista al portale di informazione turistica che verrà realizzato attraverso un percorso di digital storytelling: il portale Monfalcone Experience.



L’accordo di collaborazione tra il Comune e il CCM è finalizzato al coinvolgimento del Consorzio nelle fasi di realizzazione dei contenuti, dell’architettura e grafica per gli elementi di cartellonistica da realizzare sul territorio e per contenuti multimediali del portale stesso.



Entrambi gli accordi sono mirati alla collaborazione tra enti nell’ambito del progetto Framesport, per cui è già stato avviato un precedente accordo di collaborazione con Promoturismo FVG.



“La cultura è importante per la valorizzazione di un territorio come il nostro che in pochi chilometri collega il mare e le montagne. Oggi si crea questa sinergia tra Marine, Consorzio Culturale del Monfalconese e Comune per promuovere Monfalcone attraverso gli itinerari e attraverso la tecnologia. Sfruttiamo un mezzo tecnologico che permetterà alla nostra città e alle sue risorse di comunicare ai turisti italiani, austriaci e sloveni in più lingue ed essere sempre aggiornato” ha dichiarato il Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint.