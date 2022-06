Monfalcone, Infopoint multimediale alla Rocca

La Rocca, riaperta alle visite del pubblico tre anni fa, nel 2019, dall’Amministrazione Cisint che ha ridato dignità al simbolo della Città, è diventata il monumento storico più visitato di Monfalcone. Durante il periodo di apertura, nel week end da maggio a ottobre, i visitatori sono passati da 713 nell’anno 2019 a 2.808 nell’anno 2021, di cui 2.165 hanno utilizzato il Roccabus. Di questi 1.104 sono stati i monfalconesi e 1.651 turisti da altre località.

Il trend continua in queste prime settimane di apertura del 2022, sabato, in occasione del prossimo concerto in Rocca sarà possibile anche usufruire della nuova piattaforma touch screen che offre una panoramica delle location più importanti e turisticamente attraenti di Monfalcone. La realizzazione dell’infopoint multimediale è conseguente a questo risultato che fa della Rocca un centro primario di attrattività turistica.

Il progetto rientra nel piano complessivo di trasformazione e arricchimento di tutta la promozione turistica in forma multimediale: già sono operanti i sistemi di navigazione e informazione turistica al centro visite di Pietrarossa, incentrati sulla scoperta naturalistica del Carso; è in fase di partenza la gara per l’affidamento del sistema a realtà aumentata di tutto il territorio (progetto europeo Framesport) che avrà anche due postazioni multimediali all’Ocean e a Marina Monfalcone e uno al Muca e la nuova cartellonistica QR Code in tutta la città.

Entro l’anno, Monfalcone sarà la prima città della regione a trasformare tutta la sua promozione turistica in forma multimediale e in realtà aumentata.

“Monfalcone ha inteso adeguarsi alle moderne esigenze del turismo e assegna ai visitatori la possibilità di navigare con uno schermo touch screen nello spazio, per conoscere il territorio, e nel tempo, per apprendere le vicende storiche più importanti con un vero e proprio info-point ricco non solo di informazioni, ma anche di filmati e di immagini”, ha dichiarato il sindaco durante la presentazione alla stampa.

Sono sei le sezioni previste, la prima delle quali ricostruisce le tappe storiche più importanti a partire dal Castelliere sino alla riapertura delle visite guidate nel 2019, attraverso la ricostruzione del 1420 ad opera della Repubblica veneziana e quelle del primo e del secondo conflitto mondiali. La sezione Visioni è basata su una mappa interattiva nella quale sono segnati i punti più significative del Carso e della Città cliccando sui quali si aprono filmati effettuati con il drone e suggestive immagini.

La terza sezione è un’esplorazione del periodo più difficile per la città, quello della Grande guerra, attraverso una selezione di fotografia dei combattimenti nelle trincee e delle distruzioni degli edifici. Seguono le sezioni sugli eventi, sulle informazioni turistiche cittadine e quella dedicata alla speleologia, in fase di caricamento. Il progetto prevede ora la sistemazione delle due sale della torretta: quella dove è stato collocato lo schermo touch screen sarà allestita in funzione turistica, mentre la sala superiore sarà dedicata all’esposizione speleologica.

Altre novità di quest’anno: l’avvio delle visite guidate dalla Rocca sino al Parco tematico e nel centro storico cittadino (che riprenderanno dopo le settimane di grande caldo), mentre rimane il servizio di Roccabus e i concerti il sabato pomeriggio alle 18 che sono diventati un appuntamento sempre più seguito.