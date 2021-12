Monfalcone lavora per una stazione ferroviaria accessibile

Barriere architettoniche, barriere acustiche e miglioramento del servizio pubblico al centro dell'incontro che si è tenuto in mattinata alla stazione ferroviaria di Monfalcone. Il Sindaco Anna Maria Cisint, con Giampiero Licinio, presidente regionale della Federazione per il superamento dell'handicap, ha promosso l’incontro, in seguito ad alcune segnalazioni relative alle difficoltà di fruizione della stazione da parte di persone in carrozzina o con difficoltà di deambulazione.

Su tutte, i lavori di realizzazione dei due ascensori fermi dalla scorsa primavera e l’attraversamento al secondo binario attraverso un passaggio a raso piuttosto lontano dall’ingresso.

Presenti tecnici e professionisti di Rfi che si sono impegnati a incontrare il Sindaco nuovamente in primavera per fare il punto sull'avanzamento dei lavori. Nel frattempo proseguiranno fino al 30 giugno gli interventi sul secondo binario per l'innalzamento del marciapiede di 55 centimetri in modo da facilitare la salita e discesa dal treno, come già avvenuto sul binario 1. Un percorso tattile faciliterà l'accesso anche ai non vedenti.

Resta aperta la questione ascensori. Cisint ha chiesto “che entro gennaio la ditta riprenda i lavori o si provveda a sostituirla perché il disagio per i fruitori della stazione non è più tollerabile”.

L’incontro è servito anche a ribadire la necessità di realizzare le barriere acustiche, alla luce dei passaggi frequentissimi dei treni che rendono complicata la convivenza con le case limitrofe. Si parla di 230 merci e 112 passeggeri al giorno. Il Sindaco ha poi suggerito di mettere a disposizione una persona, quotidianamente, per accompagnare o aiutare chi ha necessità, indipendentemente dalla prenotazione che al momento è necessario effettuare 12 ore prime.

A gennaio partirà un restyling della Stazione e del piazzale antistante, operazione per la quale Rfi è già in contatto con gli uffici comunali, attenti a caratterizzare l'area nell'ottica della mobilità sostenibile.