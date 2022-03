Monfalcone, sopralluogo a Marina Nova

Questa mattina si è tenuto l’incontro sullo sviluppo di Marina Nova, a Monfalcone, dove a settembre inizieranno diversi lavori per rendere l’area più attrattiva e funzionale. Presenti oltre al Sindaco Anna Maria Cisint, i tecnici del Comune, il direttivo dell’Associazione Sportiva Dei Casoneri Panzano, i rappresentanti del direttivo della Società Kayak Canoa Monfalcone, l’amministratore delegato e il direttore della Marina Monfalcone ex Hannibal e il presidente del Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia, Fabrizio Russo.

“Iniziare ora i lavori significherebbe bloccare durante tutta la stagione estiva le attività in una zona che, in estate, si anima come non mai. Poi, siamo vincolati dalla presenza delle fanerogame che sono protette nei mesi di sviluppo estivi” ha introdotto il Sindaco che ha poi elencato i diversi lavori previsti.

L’Amministrazione ha annunciato la richiesta di ulteriori 300mila euro alla Protezione civile, che seguono gli 1,1 milioni ricevuti per la realizzazione dei lavori di consolidamento degli argini terminati lo scorso anno. “Con i soldi ricevuti si procederà alla sistemazione degli argini non interessati dal primo intervento che diverrà necessario a seguito del lavoro dell’escavo previsto a settembre che porteranno i fondali a due metri di profondità, consentendo l'attracco delle imbarcazioni e per i quali sono già state avviate le operazioni di de-bombing”.

Sempre nell'area dei Casoneri “potremo finalmente avviare i lavori per 350mila euro di piano economico che abbiamo già impegnato per la realizzazione di nuovi casoni e un punto di sbarco dove si potrà anche trattare il pesce pescato” ha spiegato il Sindaco, ricordando il parere positivo della Regione, arrivato il 27 gennaio, che ha indicato come il sito non risulti più inquinato.

Nel lato interno dei casoni l’associazione Casoneri sta già avviando l’operazione di pulizia dei fondali alla quale seguirà la posa di nuove briccole in plastica riciclata e anima in acciaio. “Quanto abbiamo in programma renderà Marina Nova ancora più attrattiva, per questo avvieremo a breve un’opera di sistemazione del manto stradale che sarà sollevato e raddrizzato per favorirne il drenaggio, ma non solo, allungheremo la ciclopedonale sino all’Isola dei Bagni per consentire alle famiglie e ai bambini di raggiungerla in bicicletta” ha concluso il Sindaco che ha indicato come necessari la presenza di almeno due dissuasori e di segnaletica luminosa lungo la ciclopedonale.