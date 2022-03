Montagna Fvg, ecco le piste aperte la prossima settimana

Comincia il piano di razionalizzazione sulle piste del Friuli Venezia Giulia. Dalla prossima settimana, complice il drastico aumento dei prezzi di energia e gasolio e l’innalzamento delle temperature, nei diversi poli della regione si andrà incontro a una parziale e progressiva chiusura delle piste, in vista del termine della stagione invernale che è stato anticipato al 27 marzo in gran parte dei poli, con alcune eccezioni fino al 3 aprile, e al 18 aprile a Sella Nevea.

A Forni di Sopra da lunedì 21 marzo sarà chiusa tutta l’area Davost, rimangono aperte le seggiovie del Varmost con orario ridotto nelle giornate feriali (dalle 9 alle 14) mentre nel weekend, meteo permettendo, verranno rispettati gli attuali orari (9-16.00). A Piancavallo da lunedì 21 rimarranno chiusi la seggiovia Tremol 2 e relativa pista “nazionale alta”; le piste Salomon e la variante Salomon, i tappeti Caprioli e Bambi e le relative piste Caprioli 1, 2 e 3. A Sappada, dove questa settimana hanno già chiuso gli impianti di Sappada 2000, da lunedì 21 a venerdì 25 rimarranno aperti lo skilift Creta Forata e la seggiovia Monte Sierra, mentre nel finesettimana si potrà utilizzare la sciovia Creta Forata, le seggiovie Monte Sierra, Pian dei Nidi, Eiben Col dei Mughi e sciare sui campetti Santa Lucia 1. L’impianto di Sauris di Sotto è chiuso da domenica 13 ed è rimasto aperto solo un giorno durante la settimana per corsi di sci.

Da lunedì 21 rimane aperta solo la sciovia Richelan, martedì e giovedì con orario ridotto per corsi sci, nel weekend, sempre condizioni neve permettendo, con il solito orario. A Tarvisio da lunedì non saranno più in funzione la seggiovia Duca d’Aosta, la sciovia campo scuola e parco giochi e altri impianti subiranno una limitazione dell’orario a seconda dell’utilizzo. La slittovia sarà operativa nel fine settimana e la telecabina del Lussari rimarrà operativa per i pedoni nei week end del 9, 10 e 16, 17, 18 aprile. Infine, sullo Zoncolan da lunedì e per tutta la settimana rimarranno chiuse la sciovia Arvenis e la seggiovia Cuel d’Ajar, così come i campetti Madessa 1, 2, 3, mentre a Sella Nevea rimane tutto aperto.

Proprio per andare incontro all’ottimizzazione delle risorse, il nuovo calendario prevede che i poli di Forni di Sopra-Sauris e Sappada terminino le attività il 27 marzo. Dal 28 marzo al 3 aprile rimarranno accessibili le stazioni di Tarvisio, con la telecabina Lussari e la seggiovia Nuova Tarvisio, Zoncolan, con Funifor Ravascletto e la seggiovia Valvan (lato Ravascletto chiusa la pista di rientro, lato Sutrio aperte 1,2,4) e Piancavallo, in cui saranno a disposizione degli sciatori le seggiovie Casere e Busa Grande. Il polo di Sella Nevea terrà aperto sino a lunedì 18 aprile incluso, a Pasquetta, ma dal 28 marzo rimarranno aperti solo la telecabina e Funifor.

Per rimanere sempre aggiornati sulle aperture dei comprensori è possibile accedere alla sezione Infoneve.

PromoTurismoFVG ricorda che rimane comunque valida fino a fine stagione la promozione sui giornalieri che consente di sciare a prezzo ridotto i martedì e mercoledì (con uno sconto del 30 per cento acquistando il giornaliero online, e del 20 per cento direttamente alle casse dei poli) e continuano a rimanere obbligatori il green pass rafforzato e l’utilizzo di mascherina Ffp2 su quelli “chiusi” (telecabine, funivie, seggiovie a cupola abbassata, tappeti coperti) e mascherina, anche chirurgica, su tutti quelli aperti.

Prosegue, nel frattempo, il calendario delle attività organizzate sulle montagne del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con reti e consorzi. Anche per questo finesettimana sono in programma numerose proposte per offrire un’alternativa allo sci: da Tarvisio a Sappada tra escursioni, passeggiate e proposte in mezzo alla natura non mancheranno le occasioni per divertirsi.

Tutte le attività sono consultabili sul sito Montagna365 del portale di PromoTurismoFVG, alla sezione “Neve e ghiaccio”, ma anche escursionismo, natura, bike, relax e attività per le famiglie.

Dopo la novità della scorsa settimana dedicata agli scialpinisti, con una tariffa agevolata a chi desidera raggiungere il percorso di risalita sci ai piedi dal Rifugio Gilberti alla Sella Prevala utilizzando la telecabina del Canin, per poi scendere lungo la pista, a Sella Nevea da oggi inizieranno le serate skialp in notturna, dalle 17 alle 21.30 con partenza da piazzale Slovenia.

Per quanto riguarda gli eventi, sarà Tarvisio a ospitare questo finesettimana uno dei grandi eventi e uno degli appuntamenti più attesi dai piccoli sciatori, il Gran Premio Giovanissimi, che da oggi a domenica accoglierà oltre 1.600 bambini dai 9 ai 12 anni per una tre giorni di sport e divertimento tra gare di sci alpino, fondo e snowboard, con la finale nazionale del 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofero SilverCare.

Quest’anno la Scuola italiana sci e snowboard Tarvisio e Amsi Fvg, in collaborazione con la Regione, il Comune di Tarvisio, il Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano e PromoTurismoFVG organizzano nuovamente nella località montana della Valcanale questo grande evento che da oltre 40 anni è considerato l’appuntamento dello sci giovanile più importante in Italia. Saranno presenti anche alcuni campioni delle nevi come Kristian Ghedina, Max Blardone e Gabriella Paruzzi e il truck di “Io sono Friuli Venezia Giulia” che offrirà musica, intrattenimento e gadget per la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia.

Piancavallo domenica accoglierà la Hell’s Race, la più lunga corsa a ostacoli da percorrere sulla neve e la più dura da sostenere per regolamento e numero di prove da affrontare, che offrirà l’occasione di mettersi in gioco attraverso tre gare a seconda dei livelli di preparazione atletica (qui i dettagli).