Montagna Fvg, impianti aperti fino al 3 aprile

In Friuli Venezia Giulia si scierà fino al 3 aprile, con l’unica eccezione di Sella Nevea, che terrà aperte le piste fino al 25 aprile. La stagione sciistica prosegue quindi per tutto il mese di marzo e PromoTurismoFvg conferma la data di chiusura degli impianti fissata, come da programma, per il primo weekend di aprile, salvo eventuali imprevisti che potrebbero costringere a modifiche anticipate. Come ogni anno l’ultimo polo a salutare la stagione della neve è Sella Nevea: sul Canin si potrà sciare ancora per quasi tutto il mese di aprile, fino al 25.

PromoTurismoFvg si prepara a un nuovo weekend sulle piste, ricordando che la promozione sui giornalieri che consente di sciare a prezzo ridotto i martedì e mercoledì (con uno sconto del 30 per cento acquistando il giornaliero online, e del 20 per cento direttamente alle casse dei poli) rimane valida fino a fine stagione, dunque fino al 20 aprile per Sella Nevea e fino al 30 marzo per gli altri poli.

Inoltre, con il rientro della regione in zona gialla, decade anche l’obbligo di contingentamento attivato al passaggio del Friuli Venezia Giulia in fascia arancione e dunque non ci sarà alcun limite massimo di sciatori per ogni polo. Al momento rimane in vigore l’obbligo di accedere agli impianti con il green pass rafforzato - rilasciato solo a ciclo vaccinale completo o se si è guariti dal Covid - e continua a rimanere obbligatorio l’utilizzo di mascherina Ffp2 su quelli “chiusi” (telecabine, funivie, seggiovie a cupola abbassata, tappeti coperti) e mascherina, anche chirurgica, su tutti quelli aperti. Per rimanere sempre aggiornati sulle aperture dei comprensori è possibile accedere alla sezione Infoneve.

Per tutto il weekend e fino a mercoledì prossimo saranno diverse le proposte per offrire agli appassionati della montagna un’alternativa allo sci in tutte le località del Friuli Venezia Giulia: da Tarvisio a Sappada tra escursioni, passeggiate e gite sulla neve, non mancheranno le occasioni per divertirsi.

A Sappada anche nei prossimi giorni sarà possibile scegliere tra più proposte: la ciaspolata in quota in compagnia della guida alpina, partendo da Cima Sappada o dalla sede dell’infopoint di PromoTurismoFvg, l’approccio all’arrampicata su ghiaccio e lo sci alpinismo (anche in notturna) sempre con la guida alpina, la sciata con i campioni olimpici Pietro Piller Cottrer e Silvio Fauner, il winter nordic walking al laghetto delle trote, il giro con la slitta trainata dai cavalli e la camminata alla scoperta della Sappada vecchia. Tutte le informazioni e le prenotazioni sono disponibili all’infopoint di PromoTurismoFvg della località montana (tel. 0435 469131; info.sappada@promoturismo.fvg.it).

A Sauris si ricarica le batterie immersi nella natura tra attività rigeneranti per corpo e mente come winter breathing, strech&flex, winter forest bathing, pilates, lo yoga con Michela, bagni di gong con la meditazione sonora, l’escursione con le ciaspe alla scoperta della natura di Zahre e della natura, o in alternativa l’uscita di scialpinismo (Informazioni e prenotazioni allo IAT di Sauris (tel. 0433.86076; info@sauris.org).

A Forni di Sopra anche per i prossimi giorni ci saranno ciaspolate in quota e a fondovalle anche in notturna, rimane aperto il nuovissimo palaghiaccio "Dolomiti in tutti i sensi", è possibile avvicinarsi all’hockey, al biathlon e altri sport sulla neve al centro di fondo e, ancora, scoprire lo sci alpinismo e lo sci escursionismo. Dal centro di fondo partirà la fiaccolata lungo il Tagliamento (info e prenotazioni: Infopoint PromoTurismoFVG Forni di Sopra, tel. 0433 886767; info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it).

Anche lo Zoncolan offre per i prossimi giorni diverse opportunità per chi vuole vivere la neve e la montagna extra sci: tra ciaspolate serali, la lanternata, approccio all’arrampicata e yoga. Inoltre, c’è ancora la possibilità di godersi l’uscita di avvicinamento allo sci di fondo seguendo i grandi campioni, al centro fondo dei laghetti Timau. Per i più piccoli l’iniziativa “Una mucca per amico” (Informazioni e prenotazioni: Visit Zoncolan-Sutrio tel. 0433 778921). Sempre lo Zoncolan propone “Astrotrekking a Fielis”, l’escursione “Alla scoperta della Pieve di San Pietro” e per i più piccoli “L'allegra fattoria di Romina e Ivan” (Info e Prenotazioni: Alpi Dolomiti Friulane, Arta Terme - 0433786171 info@silentalps.it).

Sulle Dolomiti si ripropongono escursioni con le ciaspole (notturna), lezioni di nivologia, corsi di degustazione di grappe, il corso di intreccio vimini con l'artista e alcuni corsi, di cucina del territorio a quello di arte casearia, e l’iniziativa Una giornata con il Casaro: Attività di preparazione formaggi e ricotte e degustazione (Informazioni e prenotazioni: Gierre sas, tel. 3333 866363 info@montagna.es). Piancavallo propone invece venerdì la “Ciapolata del dopocena. Ciaspolata per apprezzare la bellezza del paesaggio innevato, godere del tramonto e del silenzio notturno di Piancavallo”, sabato “Ciaspolarte. Grandi quadri dei più famosi artisti proiettati sulla neve che vengono scoperti un po' alla volta mentre si cammina, un modo originale per vivere la montagna in inverno”, domenica “Le tracce degli animali. Ciaspolata per famiglie alla scoperta dei segni lasciati dagli animali sulla neve per scoprire gli abitanti di Piancavallo che normalmente non vediamo”, oltre alle attività a richiesta e fuori programma per gruppi (Info www.eupolis.info, info@eupolis.info, Prenotazioni).

Prosegue nel frattempo anche il winter tour del Friuli Venezia Giulia: Piancavallo ospiterà da domani a domenica i Mondiali Master Sci di Alpinismo: domani ci sarà la Vertical Race e gli atleti si sfideranno lungo il percorso da Piancavallo e fino al Rifugio Val dei Sas, in attesa di domenica con l’Individual Race che percorrerà parte del tracciato della Transcavallo tra le nevi al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Domenica dalle 10 alle 19 “Ghiaccio delle Dolomiti”, una giornata di divertimento a Claut, immersi tra le Dolomiti Friulane per un’esperienza unica di musica, sport e tempo libero. L’intrattenimento musicale con gli Absolute5 inizierà alle 10 nella splendida cornice del Palaghiaccio di Claut e per l’occasione è stato organizzato un open day per scoprire la nuova struttura a un prezzo promozionale di 5 euro, con il quale sarà possibile noleggiare i pattini, accedere alla pista di pattinaggio e provare anche il curling con l'istruttore.

A Tarvisio si ripropongono le classiche, ma sempre amate escursioni con racchette da neve al Rifugio Zacchi e Grego e numerose passeggiate in mezzo alla neve fresca dei Laghi di Fusine, Alpe del Lago, Spaik Alm, Val Saisera, sentiero Vuom e Prati di Rutte, o in notturna a scoprire i Prati Oitzinger, o ancora la passeggiata storica Abschnitt Saisera e l’escursione alle malghe Montasio. Inoltre, restano sempre in programma la gita in carrozza, lo sci nordico all’Arena Paruzzi, uscite con la snow fat bike in Val Saisera e Val Bartolo, forest bathing e snow yoga, e, per i più piccoli, si confermano Ciasporellando all'imbrunire o l’approccio all'arrampicata e diversi laboratori, oltre allo Snow Park di Valbruna, il Kinderalm, adatto ai principianti e agli amanti degli slittini/bob (info e prenotazioni: Infopoint PromoTurismoFvg Tarvisio, info.tarvisio@promoturismo.fvg.it; tel. +39 0428 2135).

Tutte le attività sono consultabili sul sito Montagna365 del portale di PromoTurismoFvg, alla sezione “Neve e ghiaccio”.

Attività in mezzo alla natura anche per Sportland e nella comunità collinare, il progetto che intende rilanciare i territori del collinare e della pedemontana gemonese sfruttando il binomio sport e turismo: sabato appuntamento con “Trekking al tramonto sul Monte Cuarnan”, mentre nel collinare, venerdì, si va alla scoperta dei “Torrenti e ruscelli d’Arcano”, sabato e domenica “Una pedalata in collina - Alla scoperta della terra dei castelli”, con partenza da San Daniele (contatti: info@italytripidea.com e www.turismofvg.it/it/turismofvg/cosa-fare/sportland).